“Perché mi fate questo”. Elenoire Ferruzzi, l’accusa al GF Vip: “Una cosa allucinante”

Durante la puntata del GF Vip di lunedì 26 settembre sono state mandate in onda delle clip in cui Sara Manfuso, Elenoire Ferruzzi e Giaele De Donà sparlavano di Ginevra Lamborghini. Con il passare dei giorni vengono fuori le dinamiche all’interno della Casa. La sorella di Elettra ha immediatamente mostrato il suo risentimento nei confronti delle coinquiline: “Se pensate quelle cose ditemele in faccia. Certo che ci sono rimasta male e ve lo sto dicendo. Un gioco? No a me sembravate abbastanza velenose onestamente. Da quello che ho visto non mi sembrava uno scherzo”.

Mentre in tv scorreva la pubblicità ha preso la parola Sara Manfuso che non l’ha presa bene e ha anche minacciato di lasciare il reality. Senza troppi giri di parole ha detto: “No questo non mi piace. Io ho detto tante belle cose di te Ginevra e loro mostrano quello. Erano battute tra di noi nulla di più. E comunque figurati Ginevra, si scherza. Io anche a Giaele ho detto di venire da te a chiederti scusa. Le ho detto che non si era comportata bene con te”.

Leggi anche: “Perché non si parlano più”. Elettra e Ginevra Lamborghini: al GF Vip la verità da Giovanni Ciacci





Poi, alla fine della trasmissione, Sara Manfuso ha cercato Ginevra Lamborghini e le ha chiesto di parlare: “Tu hai tanta testa e hai capito tutto. Io ci tengo indipendentemente che capisca la verità. Voglio che tu sappia che non ce l’ho con te. Sei una persona con cervello e sicuramente capirai tutto. Quando hai voglia parliamo meglio”.

Anche Elenoire Ferruzzi ha cercato in tutti i modi di discolparsi e ha attaccato il GF Vip reo, a suo dire, di aver montato delle clip per creare un circo allucinante: “Comunque hanno montato una cosa assurda. Io ero sarcastica. Amore abbiamo riso tutta la notte. Dai, via, era per ridere. Perché io non le faccio ste cose come lei? Ma secondo te io sono una che può davvero attaccare lei perché scherza con i maschi? Non esiste proprio. Comunque montano delle robe allucinanti. Cosa davvero allucinanti.

“Io ho sbagliato a venire, ora me ne vado via subito. Non ci sto a passare per l’arpia della situazione”



la viperaggine di sara manfuso talmente tanta che in una settimana ha fatto troppi danni #gfvip — acefala (@salvatrash1) September 26, 2022

Elenoire perché sparli di Ginevra? Perché mi stai facendo questo? #gfvip pic.twitter.com/TtGAlxtrqa — 𝙜𝙞𝙤𝙧𝙜𝙞𝙖 (@jdbsvoice) September 23, 2022

“A parte che loro hanno tolto quei filmati da una cosa che non c’entrava nulla. Ti pare che io sono una persona che può criticarti per delle cose del genere? Amore abbiamo riso insieme tutto il tempo. Però dai, perché devono montare sti circhi?”, ha proseguito Elenoire Ferruzzi che ha continuato a scagliarsi contro il reality: “Io dico sempre le cose per ridere e loro ovviamente le hanno tirate. Sì le hanno tirate per farci litigare. Fanno passare cose non vere. È uscita una cosa che non corrisponde alla verità. Si scherzava e non c’era cattiveria”.