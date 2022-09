“Chiudete l’audio”. Giovanni Ciacci, censura dopo la frase su Tina Cipollari e Gemma Galgani di UeD

Giovanni Ciacci censurato al GF Vip 7. L’esperto di moda è uno dei concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini con opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Appena entrato in casa è arrivato l’attacco esterno di Patrizia De Blanck, che gli ha dato del falso e del traditore.

L’accusa è arrivata per dei commenti che l’uomo avrebbe detto in televisione mentre la contessa era nella casa del GF Vip 5. Le sue parole sono state durissime: “Giovanni Ciacci? Un traditore! Non dimenticherò mai le tante menzogne e cattiverie che ha detto su di me in televisione per ben tre mesi mentre io ero nella casa del Grande Fratello Vip e non potevo difendermi”.

Leggi anche: “Ho visto cosa ha fatto”. GF Vip 7, Giovanni Ciacci bomba su Pamela Prati: è guerra di veleni





Giovanni Ciacci censurato al GF Vip 7: parla di Tina e Gemma

Nei primi momenti nella casa gelo anche con Pamela Prati. L’uomo, a Live Non è la D’Urs aveva attaccato Pamela Prati in più occasioni durante il Mark Caltagirone Gate, usando anche parole davvero molto pesanti, ma durante la prima puntata del GF Vip, Ciacci è stato più cauto: “Dovremo capire se è davvero vittima come dice lei o carnefice”.

Giovanni Ciacci ha raccontato anche di aver conosciuto Pamela Prati quando collaborava con Valeria Marini. E la prima volta che le ha incontrate, le due soubrette si sono picchiate. “Ho avuto sempre questa immagine di lei, nella mia mente”, ha affermato l’uomo riguardo Pamela Prati, anche lei nella casa. In queste ore Giovanni Ciacci è stato censurato.

Giovanni Ciacci è stato censurato al GF Vip 7. Il concorrente stava parlando di Uomini e Donne, di Tina Cipollari e di Gemma Galgani prendendo le parti della dama. “Io voglio andare a Uomini e Donne a difendere Gemma da Tina. Perché Gemma è bullizzata e non mi piace. Certo sì Tina è molto sensuale, però sono dalla parte di Gemma e lo ripeto. Voglio difendere Gemma perché mi piace tanto quella donna”. Mentre parlava di Tina e Gamma, Giovanni Ciacci è stato censurato scatenando l’ira del web.