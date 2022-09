Pamela Prati: età altezza, peso, della showgirl finita al centro delle cronache per lo scandalo Mark Caltagirone, ovvero l’organizzazione delle nozze con il fidanzato e imprenditore in realtà mai esistito. Volto storico del Bagaglino, Pamela Prati ha avuto una vita molto difficile. La madre, vedova di guerra, è stata abbandonata dal compagno di origini spagnole non ancora divorziato e si è ritrovata a crescere da sola Pamela e gli altri cinque figli. Dopo aver trascorso i primi anni della sua vita in un collegio di suore, a 18 anni si è trasferita Roma. Qui ha lavorato come commessa in un negozio di abbigliamento. In gioventù ha anche lavorato come modella e lavorato in commedie sexy degli anni Ottanta.

Il grande successo è arrivato alla fine degli anni Ottanta grazie al programma Bagaglino. Nell’estate del 1992, insieme al collega del Bagaglino Pippo Franco, ha condotto su Canale 5 la prima edizione di ”La sai l’ultima?”. Nel 2004 ha partecipato come concorrente al reality show ”Il ristorante”, condotto da Antonella Clerici su Rai Uno. Celebre la partecipazione alla prima edizione del reality show Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Dopo aver violato il regolamento, Pamela Prati era stata squalificata durante la quarta puntata.





Pamela Prati: età, altezza, peso, nome vero, ex marito e fidanzati famosi, Mark Caltagirone

Pamela Prati è stata anche una cantante e nel 1996 ha pubblicato un album discografico che però non ha riscosso successo. La vita privata di Pamela Prati è stata a dir poco molto movimentata. Kabir Bedi, Richard Gere, il cantante Sandy Marton e il giocatore di football americano e personaggio televisivo, Max Bertolani sono stati alcuni tra i suoi flirt più celebri. Celebri i flirt con il calciatore Franco Causio, con il poliziotto Ciro Quaranta e il matrimonio lampo con l’imprenditore argentino Daniel Sebastian Jabir.

Pamela Prati è tornata sulla cresta dell’onda nel 2018 quando si è fidanzata con l’imprenditore Mark Caltagirone. Dopo mesi di interviste, copertine e ospitate in televisione si scopre la verità. Non esiste nessun Mark Caltagirone e, ovviamente, non c’è nessun matrimonio in vista. La loro relazione finisce su tutti i giornali. Le malelingue gridano infatti alla bufala e l’agente della showgirl, Pamela Perricciolo, è stata accusata da diversi vip di inganno e truffa.

La sua agente Pamela Pericciolo è stata accusata di aver inventato la relazione tra Pamela Prati e Mark Caltagirone solo per business. Anche Pamela Prati è finita al centro della bufera. Dopo alcune settimane la showgirl ha accettato l’invito di Verissimo e ha spiegato a Silvia Toffanin di essere stata aggirata. Secondo la sua versione, lei era convita dell’esistenza di Mark e che a breve lo avrebbe incontrato per organizzare il matrimonio. Bandita da tutte le tv e i giornali, nel settembre del 2022 torna in televisione come concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Pamela Prati: età, altezza, peso e nome vero. La showgirl è nata ad Ozieri, un paese in provincia di Sassari, il 26 novembre 1958. La sua altezza è di 1 metro e 70 circa per un peso di 55 chili. Come da lei affermato, nella sua dieta non sono presenti né carni rosse, né glutine e alcolici, ma solo cibo sano e tanta acqua (oltre a tanta attività fisica). Il suo vero nome è Paola Pireddu. Nel 2016 la Prefettura di Roma ha accolto la richiesta della showgirl di cambiare “Paola Pireddu” col nome che ha utilizzato per tutta la vita e con il quale è conosciuta da tutti.

