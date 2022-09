Da qualche mese si è diffusa l’indiscrezione secondo la quale Pamela Prati sarebbe potuta essere una concorrente del GF Vip 7. Lei stessa aveva ammesso in una intervista al settimanale Nuovo di sentirsi nuovamente pronta per questa avventura: “So che c’è un forte desiderio da parte del pubblico di rivedermi lì e, se dovesse accadere, io ne sarei felicissima. Adesso sono una donna libera e riuscirei a vivere meglio l’esperienza del GF Vip. Oggi potrei finalmente mostrare una Pamela diversa”.

Pamela Prati ha partecipato nel 2016 al GF Vip ed è stata squalificata per aver violato il regolamento. Fu la conduttrice di quell’edizione, Ilary Blasi, a leggere il comunicato sulla squalifica della soubrette sarda: “Hai più volte infranto il regolamento nonostante i ripetuti inviti del Grande Fratello. Sei uscita dalla casa, ti sei nascosta alle telecamere, ti sei levata il microfono, hai ignorato le convocazioni nel confessionale, per tutte queste ragioni sei squalificata”.





Pamela Prati al GF Vip 7: è ufficialmente una concorrente

Di acqua ne è passata sotto i ponti e adesso è arrivato il momento di rivedere Pamela Prati al GF Vip. Come si evince dalla copertina di Chi, l’ex ballerina del Bagaglino è una concorrente ufficiale del reality: “Salgo sul taxi e vado al GF Vip”, si legge sul titolo del settimanale in prima pagina. Anche Giuseppe Candela, giornalista esperto di tv e gossip, riporta la notizia su Twitter: “Pamela Prati è una concorrente del Grande Fratello Vip, lo annuncia in un’intervista al settimanale Chi”.

L’ex diva del Bagaglino, quindi, si prepara a mettersi in gioco a 360 gradi, incontrando altre persone che con lei condivideranno questa esperienza: “Il gioco è proprio questo, evitare le inevitabili difficoltà e andare d’accordo, cercherò i miei spazi perché sono una signora e ho un’età. Da sola sto benissimo, non ho paura della solitudine, ma amo la compagnia”, ha raccontato Pamela Prati nell’intervista a Chi.

Pamela Prati è una concorrente del Grande Fratello Vip, lo annuncia in un'intervista al settimanale Chi. #gfvip — Giuseppe Candela (@GiusCandela) September 6, 2022

Non è raro che tra le mura di Cinecittà nascano storie d’amore e alla domanda su una possibile liaison all’interno della Casa, Pamela Prati risponde affidandosi al fato: “Non so chi siano gli altri concorrenti, c’è segreto su tutto, ma sarebbe bello vedere una storia d’amore tra adulti, perché un adulto ha un vissuto è più consapevole, ma deve valerne la pena. Se dovessi trovare l’amore farei un bel regalo ad Alfonso per ringraziarlo”.

“Per sempre con me”. Pamela Prati, dolore e lacrime per quella perdita: “Mi manchi anima bella”