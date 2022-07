“Per sempre con me”. Pamela Prati, dolore e lacrime per quella perdita: “Mi manchi anima bella”

Pamela Prati, nuovo singolo e dedica speciale. La showgirl e attrice divenuta famosa grazie agli spettacoli teatrali e televisivi de Il Bagaglino negli anni ’90 ha condotto diversi programmi. Da “La sai l’ultima” a “Scherzi a parte” passando per “Re per una notte”. Nel 2001 è tornata a far parte del Bagaglino, poi nel 2016 ha partecipato al Grande Fratello Vip. Ora è tornata ad un’altra sua vecchia passione, la musica.

Il suo ultimo brano “Sale del Sud” ha però un significato particolare per lei. Un mese fa Pamela Prati ha infatti perso il nipote Alessio. Sulle cause del decesso del giovane, figlio della sorella della showgirl, non si sa nulla. Subito dopo la tragedia l’attrice ed ex modella scrisse un post commovente: “Non ci sono parole per esprimere il mio dolore per la tua perdita. Oggi si è spezzato totalmente il mio cuore togliendomi completamente il respiro”. Adesso Pamela è tornata a parlare di quel dramma.





Pamela Prati e la dedica al nipote scomparso

Pamela Prati spiega: “Sale Del Sud è una canzone che ho scritto con Daniele Piovani dedicandola a mio nipote. Il sale che descrivo nel brano è quello delle mie lacrime e ha anche un valore sacrale. Il sale, infatti, nelle antiche mitologie è simbolo di purezza ed eternità e Alessandro sarà per sempre un angelo puro, che vivrà eternamente nei miei ricordi”.

“Questa canzone – prosegue l’artista – è una dichiarazione d’amore per lui, e so che potrò ritrovarlo in ogni gesto, abbraccio o carezza e nella mia terra. Il Sud di cui parlo è sempre la nostra amata Sardegna, dove sono le mie radici e quelle della mia famiglia che ha attraversato con me questo dolore immenso”.

Pamela Prati ha voluto condividere un assaggio del brano (VIDEO) sul suo profilo Instagram commentando: “Non riesco a definire cosa provo in questo momento, so solo che non ho mai vissuto gli attimi che precedono l’uscita di una canzone in questo modo: “Sale Del Sud” è per te Alessio, per racchiudere in queste parole la tua anima, la tua essenza, per dirti quanto Zia e tutta la tua famiglia ti ameranno per sempre. Hai lasciato un vuoto che niente e nessuno potranno mai colmare”.

“Aiutami Maria”. Uscita dai radar la vip italiana bussa alla porta della De Filippi