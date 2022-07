“Perché ho mentito”. Pamela Prati vuota il sacco su Mark Caltagirone, la verità dopo tre anni

Pamela Prati, tutta la verità. Riflettori che tornarno ad accendersi su Mark Caltagirone. Pamela Prati avrebbe rivelato tutto nel corso di una lunga intervista rilasciata per Il Corriere della Sera. Dettagli che mettono chiarezza sulla questione e sulla storia di un uomo che avrebbe rappresentato nella vita della Prati un importante tassello di costruzione.

Pamela Prati, la verità su Mark Caltagirone. Rivelazioni importanti e tant dettagli sull’uomo che sarebbe potuto diventare il marito del celebre e apprezzato volto della tv: “Ho subìto una truffa affettiva crudele”, rivela senza filtri Pamela.





Pamela Prati, la verità su Mark Caltagirone

Mark Caltagirone non è mai esistito, la showgirl sottolinea: “Se ne stanno occupando gli avvocati”. Pamela Prati poi rivela: “Nella mia autobiografia l’ho spiegato: sono stata spinta a farlo. Nessuno ha chiesto conto a Roberto Cazzaniga, il pallavolista che ha subito una truffa simile”. (Pamela Prati, dolore e lacrime per quella perdita).

“Tutti hanno pensato ci abbia guadagnato qualcosa, eppure da quando è successo non ho più lavorato”, aggiunge ancora Pamela Prati nel corso dell’intervista dove ha spiegato nel dettaglio cosa è realmente successo con tale Mark Caltagirone.

“Preferirei che quel nome non comparisse in questa intervista”, un uomo che non esiste: “Ho subito una violenza gravissima e francamente non posso che andare a testa alta per essere sopravvissuta”. Un racconto quello di Pamela Prati che senza dubbio riflettere.

