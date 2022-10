GF Vip 7, non c’è pace per Antonino Spinalbese che stavolta finisce nel mirino di Adriana Volpe: critiche pesanti quelle dell’ex opinionista che arrivano dopo lite tra l’ex di Belen ed Edoardo Donnamaria. Per chi non avesse seguito lo scontro è stato durissimo. “Mi nomini dicendo che sono il più finto della casa. Cioè stavi con me dalla mattina alla sera ma mi hai nominato. Non voglio parlare con te, sei una persona finta. Non c’è una telecamera che ha visto la spallata, non c’è un video. Sembro un imbecille perché dichiaro una cosa che nessuno ha visto”.



“Non ho voglia di parlare con te perché io mi arrabbio e faccio la solita figura. Sei una persona finta e bugiarda, io e te sappiamo com’è la realtà”. Donnamaria aveva provato a rispondere ma Spinalbese non ne ha voluto più sapere e ha raggiunto Sofia Giaele De Donà per sfogarsi con lei. “Ho pensato di parlare con Antonino per spiegarmi, almeno per la questione del padre di famiglia perché nel momento in cui una persona è convinta che io abbia detto che non è un buon padre cosa infondata”.

GF Vip 7, Adriana Volpe critica Antonino Spinalbese



E ancora: “Penso che per lui sia una cosa molto grave, penso che abbia capito almeno questa cosa. Poi ha sbroccato sulla cosa della spallata, pensa che gli abbia dato una spallata. Lui non ha nessuna voglia di parlare con me, anche in futuro. Non è che non é pronto. Non lo sarà mai”. Tornando ad Adriana Volpe, l’ex opinionista ha usato il pugno duro.



“Antonino? Quanto è convinto… certo mettere sul curriculum stare con Belén è tanta roba. Però ci metterei che è pure finita. È molto convinto e non sempre esce fuori il lato buono. È un’edizione un po’ starna e particolare. Sto ancora cercando l’anima bella là dentro. Penso verrà fuori. Cerco luce lì dentro invece vedo tutti molto spigolosi”.



“A lui piace il gioco tra Ginevra, Giaele e Antonella. Lui è egocentrico. Proiettato su se stesso. Potrebbe fare la pubblicità “gira tutto intorno a me.” Una bella pubblicità di telefonia dove lui sta al centro il resto intorno. Per il momento non c’è tutta questa generosità, ecco. Oggettivamente, belloccio? Sì, che gli vuoi dire. Però un uomo deve essere affascinante. Gli uomini sono interessanti quando capisci per cosa combattono, devono essere gladiatori. Lui è un miciotto”.

