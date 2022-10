Bufera sul GF Vip 7 e c’entra ancora Marco Bellavia. L’ultima notizia in ordine di tempo appresa dal pubblico del reality show di Alfonso Signorini ha fatto infuriare tutti. Una vera e propria sommossa si è verificata in rete e probabilmente il programma sarà tenuto a uscire allo scoperto per fornire spiegazioni ufficiali. Difficilmente gli animi si placheranno a stretto giro di posta, quindi occorrerà comprendere come potrà cavarsela il conduttore insieme alla produzione. Anche perché sono arrivati commenti ufficiali.

Parlando sempre di GF Vip 7 e Marco Bellavia, l’ex gieffino ha chiesto a gran voce l’eliminazione di Elenoire Ferruzzi. L’uomo senza mezzi termini ha chiesto in modo netto la squalifica della Ferruzzi. “Dopo quel che ho visto al GF Vip voglio sbilanciarmi e consigliare che Elenoire Ferruzzi venga squalificata. Il RISPETTO è la prima regola di una convivenza tra individui. Meno male che dovevano fare qualcosa di costruttivo… Sputare, ridere di altri e bullizzare non è proprio quello che intendevo”.

GF Vip 7, Marco Bellavia: ecco perché non è in studio

Svelato l’enigma sul GF Vip 7 e Marco Bellavia, in riferimento alla sua mancata presenza in studio. Diversi utenti si sono domandati in questo periodo la ragione dell’assenza dell’ex concorrente e stavolta ha deciso di rompere il silenzio il manager di lui, Tony Toscano. Quest’ultimo ha utilizzato il social network Instagram per rispondere a un quesito di un internauta, che chiedeva: “Gentile Tony, noi fan vorremmo sapere come mai Marco non è seduto in studio come gli altri ex concorrenti. Una sua scelta personale o del GF Vip? Grazie per la cortese attenzione”.

Questa la replica del manager di Bellavia: “Purtroppo non dipende da noi, è il GF Vip che decide”. Quindi, implicitamente ha confermato che il suo assistito vorrebbe partecipare al programma di Canale 5, ma non sarebbe invitato dalla produzione. Dunque, il pubblico ha perso la pazienza e questo è stato uno dei messaggi più significativi: “Il manager conferma che è la produzione a non invitare Marco in studio. Considerando il livello dei soggetti seduti in prima fila, trovo questa scelta vergognosa e un ulteriore schiaffo alla battaglia che abbiamo portato avanti”.

E parecchi altri utenti hanno sottolineato un fattore, che sta facendo innervosire tantissima gente. Infatti, non riescono a comprendere per quale motivo ci sia in studio Ginevra Lamborghini, squalificata dal gioco, e non Marco Bellavia. Chissà se nella puntata del 27 ottobre ci saranno chiarimenti da parte di Alfonso Signorini.