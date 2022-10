Elenoire Ferruzzi eliminata a furor di popolo dal GF Vip 7. La puntata del giovedì si è aperta proprio sugli ultimi atteggiamenti della vippona, prima con Daniele Dal Moro poi con Nikita Pelizon. E alla fine, dopo un affondo durissimo del conduttore, è stato lanciato un televoto flash che ha decretato la sua uscita di scena.

Dapprima Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip sulle uscite fuori luogo nei confronti di Nikita, comprese quelle secondo cui porterebbe sfortuna. Poi il gesto orribile alla fine della scorsa diretta, quello in cui Elenoire ha sputato dopo il passaggio della coinquilina in giardino.

Leggi anche: “Dovete uscire dalla casa”. GF Vip 7, doppia eliminazione: Alfonso Signorini furioso





Elenoire Ferruzzi eliminata dal GF Vip 7: “Grave e inaccettabile”

“Trovo estremamente grave ed inaccettabile dire di una persona che porta iella – il commento di un Signorini furioso – Certe chiacchiere hanno rovinato vita, dire certe cose fa veramente pena”. E ancora: “Sputare al passaggio di una persona in segno di disprezzo. E non venirmi a dire che avevi il seme in bocca perché non ci crede nessuno”.

Elenoire Ferruzzi, prima di essere eliminata definitivamente dal GF Vip 7, si è infatti difesa parlando di un seme in bocca in quel preciso momento: “Io non ho sputato contro di lei. Avevo veramente un seme in bocca”. Quindi il provvedimento disciplinare nei suoi confronti: un televoto flash per lasciare al pubblico la scelta sulle sue sorti.

Il pubblico ha deciso che Elenoire deve immediatamente abbandonare la Casa. #GFVIP pic.twitter.com/1nsPvTnAuq — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 27, 2022

“Frasi gravissime – ha continuato il conduttore – Avremmo potuto squalificarti, ma abbiamo deciso di mandarti in nomination”. Da lì a poco è arrivata la busta rossa con il verdetto del pubblico: “Elenoire Ferruzzi sei eliminata!”. E tra l’altro con percentuali bulgari: il 90% del pubblico ha votato per l’uscita dell’influencer, che ha quindi lasciato immediatamente la Casa.