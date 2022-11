È sempre più evidente la complicità al GF Vip tra Giale De Donà e Antonino Spinalbese. Lei, che è sposata, ha dichiarato in più occasioni il suo interesse nei confronti dell’hair stylist. Lui sta al gioco e spesso è stato lui a cercare le attenzioni della modella, ma durante le dirette ha sempre negato, o meglio finto indifferenza. Un atteggiamento che ha irritato e non poco Giaele che lo ha fatto notare ad Antonino Spinalbese in una discussione in giardino.

Sul rapporto tra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese è intervenuto Brad Beck, il marito della ragazza 24enne. ha affidato il suo pensiero tramite il portavoce Thomas Incontri, che ha rilasciato un’importantissima intervista a The Pipol Tv: “Quello che intende dire Brad a tutti è che il loro “amore libero” può valere e vale solo all’interno delle loro quattro mura, non certo davanti a tutta l’Italia. Lui mi riferisce di non essere arrabbiato per questa situazione ambigua, ma di essere preoccupato. Ha paura che a lei le stia sfuggendo tutto di mano”.

GF Vip 7, Giaele De Donà preoccupata per il marito Brad Beck

Nel frattempo Giaele De Donà è apparsa preoccupata dopo che in puntata sono apparse delle immagini del marito immortalato a divertirsi e tra le donne che erano in sua compagnia c’era un’amica dell’influencer. Stuzzicata da Charlie Gnocchi, quindi, Giaele De Donà ha ragionato possibili scenari: “boh ma guarda posso dirti una cosa? Rimango sempre della stessa idea, non voglio pensar male di due delle persone più importanti della mia vita, io veramente non…più che altro sai cos’é? Va bene l’amore libero, va bene il divertimento, qualsiasi cosa, ma con la mia migliore amica?”. Poi Charlie Gnocchi le chiede come reagirebbe dinanzi ad un tradimento: “Non penso me lo direbbero mai. Ma non perdonerei mai né lui, né lei”.

Giaele De Donà è sembrata infastidita e rivela che si sarebbe aspettata un comportamento diverso da un uomo maturo come il marito: “Cosa c’entra? Ma a maggior ragione, il fatto che tu mi stia facendo delle ripicche, a 45 anni, mamma mia terribile, vieni qui e parlami, io posso farti delle ripicche che ho vent’anni, non tu a 40. Ma ci sono dei problemi? Vieni qui e parliamo. Parliamo, ma vieni qui…io così non so niente. Io stavo così bene, ero così serena, poi hanno iniziato a riparlare di questa vicenda, già l’avevo messa via, avrà passato una serata con una tua amica come è già successo, punto, stop, e invece sono tornati sulla cosa”.

Giaele De Donà ha affrontato l’argomento anche con Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. L’influencer lamenta il fatto di essere spesso aggredita in puntata, ma l’ex spadista le dice piuttosto schiettamente: “Ma tu non passerei mai per vittima perché a volte sembri insensibile”. Giaele De Donà ribatte: “Ma guarda insensibile non penso proprio di esserlo. In puntata ho subito chiesto perché non portasse la fede, se fosse successo qualcosa, ho commentato la questione, ma che dovevo fare? il teatrino? Dopo che sono stata sotto le coperte con Antonino a farmi fare i grattini? Eh dai, un po’ di coerenza”.