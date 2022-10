Ancora novità su Giaele De Donà al GF Vip 7. Stavolta il marito Bradford Beck ha deciso di non rimanere in silenzio e, attraverso il suo portavoce, ha espresso tutte le sue preoccupazioni in merito a quanto sta avvenendo nella Casa più spiata d’Italia. La gieffina si è avvicinata notevolmente ad Antonino Spinalbese e nelle scorse ore sono successi degli episodi eloquenti, che stanno mettendo in ansia il coniuge. Il quale ha smesso di restare muto e ha voluto manifestare il suo stato d’animo. E nella puntata del 31 ottobre se ne potrebbe parlare in diretta.

A breve vi diremo tutto su Giaele De Donà al GF Vip 7, col marito Bradford Beck all’attacco. A proposito della vippona, le immagini riprese dalle vigili telecamere parlano chiaro: Antonino Spinalbese e Giaele De Donà sotto le coperte. E un altro dettaglio sembra aver attirato l’attenzione di molti. Giaele infatti ha tenuto le mani fuori dal piumone in modo da dimostrare, a detta di alcuni, di non essere stata lei la “zecca” della situazione. Antonino e Ginevra Lamborghini, secondo cui sotto la coperta i due gieffini avrebbero fumato una iqos con annessi grattini di circostanza.

Giaele De Donà al GF Vip 7: il marito Bradford Beck è preoccupato

La dolce metà di Giaele De Donà, una delle concorrenti più in vista del GF Vip 7, ha preso la decisione di dire tutto. Il marito Bradford Beck ha affidato il suo pensiero tramite il portavoce Thomas Incontri, che ha rilasciato un’importantissima intervista a The Pipol Tv. La quale è iniziata così: “Inizialmente, quando Giaele è stata confermata come nuova concorrente del GFvip7, Bradford era molto preoccupato. Lui, essendo un imprenditore internazionale, non era così tanto d’accordo che sua moglie potesse pensare di entrare in un contesto televisivo così forte e chiacchierato”.

E successivamente Incontri ha aggiunto: “Ma, provando molto amore nei suoi confronti, alla fine l’ha appoggiata. Adesso che Giaele si è avvicinata molto anche fisicamente ad Antonino Spinalbese lui è molto infastidito. Quello che intende dire Brad a tutti è che il loro “amore libero” può valere e vale solo all’interno delle loro quattro mura, non certo davanti a tutta l’Italia. Lui mi riferisce di non essere arrabbiato per questa situazione ambigua, ma di essere preoccupato. Ha paura che a lei le stia sfuggendo tutto di mano”, ha proseguito.

Infine, Beck ha fatto sapere sulla moglie Giaele De Donà, con la quale ha comunque un matrimonio aperto: ” e che stia perdendo il controllo delle sue emozioni. Lui non ha timore di perderla, però crede che tutto stia andando un po’ troppo oltre. E certo non è sereno. In questo momento ammette che sta provando un po’ di imbarazzo per tutto questo”.