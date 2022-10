Caos al GF Vip 7 e ora è Giaele De Donà ad essere stata messa nel mirino. Sulla scia delle polemiche scaturite nelle ultime ore con Elenoire Ferruzzi punita dalla produzione e poi eliminata dal pubblico con il televoto flash, anche quest’altra concorrente rischia seriamente di incappare in provvedimenti durissimi. O perlomeno è ciò che stanno chiedendo a gran voce molti telespettatori, i quali hanno scoperto qualcosa di molto negativo sul conto dell’influencer. Infatti, avrebbe proferito una frase choc nei confronti di una vippona.

Dunque, al GF Vip 7 anche Giaele De Donà potrebbe non dormire sonni tranquilli e chissà se nella prossima puntata in diretta non verrà presa una decisione analoga a quella di Elenoire. Intanto, un’accusa grave è giunta da Antonino Spinalbese, che ha difeso la Ferruzzi e si è schierato contro gli autori: “No, ma lei secondo me non è passata quando ha sputato eh, secondo me lo hanno messo dopo il filmato”. Immediata la reazione di Patrizia Rossetti, totalmente in disaccordo col coinquilino: “No no Antonino, fidati. Si vedeva benissimo”. Poi Luca Salatino ha detto: “Tu stai a delirà”.

GF Vip 7, Giaele De Donà nel mirino: “Cacciate anche lei”

Non si mette bene nella Casa del GF Vip 7 per Giaele De Donà, infatti le telecamere avrebbero ripreso alcune sue dichiarazioni pesanti che potrebbero costarle carissimo. A riportare la notizia è il sito Leggo, che ha riferito sia le parole della concorrente che alcuni giudizi degli utenti su Twitter. In particolare, avrebbe tenuto un comportamento simile a quello di Elenoire Ferruzzi nei confronti di Nikita Pelizon. Invece Giaele avrebbe fatto lo stesso con Carolina Marconi, la quale però sarebbe ancora all’oscuro di questo episodio.

Ecco la frase choc di Giaele De Donà, criticata duramente dagli internauti: “Bisogna rompere e buttare un oggetto toccato da Carolina Marconi, che non si sa mai che potrebbe portarmi sfortuna”. E questi sono stati i commenti dei telespettatori: “Spero che lo staff di Carolina richieda provvedimenti”, “O pagano tutti o nessuno”, “Giaele associa Carolina alla sfortuna, perché nessun provvedimento per lei?”. Staremo a vedere se la produzione visionerà meglio queste immagini e deciderà di punire in modo esemplare la concorrente del GF Vip.

Intanto, a proposito del marito di Giaele De Donà, in queste ore si stanno chiedendo se l’uomo non abbia proprio digerito l’avvicinamento di Sofia Giaele De Donà all’ex di Belen Rodriguez. In effetti il loro rapporto è sempre più stretto e in tanti scommettono in un bacio a breve. Poi, a rompere il silenzio è stata Samara Tramontana a Casa Pipol, facendo intuire che l’uomo è furioso: “Il marito ha fatto una richiesta per il compleanno di lei. Voleva mandarle un elicottero e una frase che passava con l’aereo, una cosa grossa”.