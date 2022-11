Al GF Vip 7 è entrata da poco Micol Incorvaia. La gieffina ha un’altra parente famosa, oltre alla conosciutissima sorella Clizia che è legata sentimentalmente a Paolo Ciavarro. L’ex moglie di Francesco Sarcina non è l’unica familiare nota e in queste ore si è anche saputo che quest’altra persona è intervenuta sui social per soffermarsi proprio sulla protagonista del reality show di Canale 5. Anche lei è meravigliosa dal punto di vista estetico e inoltre ha preso parte a due importanti programmi televisivi.

Nella casa del GF Vip 7 c’è Micol Incorvaia, mentre fuori c’è una parente famosa che la sta seguendo e ammirando in questa esperienza nel piccolo schermo. Nei giorni scorsi ha preso parola anche la mamma, la signora Corinna. Nel post la donna ha paragonato la figlia Micol a Cenerentola e con tono provocatorio e sarcastico, le due gieffine alle sorellastre, riprendendo dunque le dinamiche della nota fiaba. Foto che poi non potevano che essere ulteriormente condivise e diffuse anche da parte dello staff della vippona.

GF Vip 7, Micol Incorvaia ha una parente famosa oltre alla sorella Clizia

Attraverso i social network, questa familiare ha detto la sua sul GF Vip 7 e soprattutto su Micol Incorvaia. La parente famosa ha scritto precisamente: “Parliamo di una famiglia conosciuta, stimata e corretta. Io che sono sempre stata una donna obiettiva indipendentemente dai rapporti di amicizia o di parentela come in questo caso, riconosco nel comportamento di Micol l’educazione, il rispetto per gli altri e la capacità di non cedere a certe provocazioni (e offese) anche malvagie ed ingiuste. Non posso che apprezzare dunque questa ragazza e la sua condotta nella Casa. Dunque forza Micol”.

La parente vip di Micol è Cristina Incorvaia, ex protagonista in veste di dama a Uomini e Donne nella stagione 2018-2019 e a Temptation Island nel 2019. Classe 1981, è originaria della Sicilia e precisamente di Marsala. Ha conseguito un diploma in ragioneria e, come riferito dal sito Igossip, ha una frase che ama ripetere con costanza nella sua vita: “Tutti abbiamo dentro un’insospettata riserva di forza che emerge quando la vita ci mette alla prova”. A UeD è stata corteggiatrice di Gianluca Scuotto e poi si è fidanzata con David Scarantino.

Cristina Incorvaia era poi andata a Temptation Island proprio con David Scarantino. In una intervista concessa a Igossip aveva confessato l’intenzione di voler ritornare nel dating show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, ma finora questa nuova occasione non si è materializzata.