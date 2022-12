Al GF Vip 7 ci sarebbe stato un caso di bestemmia da parte di un concorrente. Questo almeno è quanto ritengono molti utenti, che hanno diffuso anche un video in questione. Dopo la squalifica di Riccardo Fogli, un altro vippone potrebbe essere mandato via dal reality show di Alfonso Signorini. E quest’ultimo potrebbe toccare l’argomento nella serata di lunedì 26 dicembre, quando andrà in onda una nuova puntata in diretta. Ovviamente non mancano nemmeno coloro che l’hanno invece difeso.

Nella casa del GF Vip 7 potrebbe esserci stata una bestemmia del concorrente. Prima di dirvi questo, possiamo anche svelare cosa ha detto Daniele Dal Moro a proposito di Oriana Marzoli: “Ci siamo avvicinati subito, mi ha detto determinate cose. Quando poi ho visto che lei faceva un po’ da me e un po’ dall’altro, mi sono fatto i calcoli e le ho detto di non tirarmi in mezzo. Di nascosto e senza microfoni l’altro giorno mi ha detto che certe cose che mi aveva detto e che mi avevano fatto arrabbiare non le pensava, ma che Antonino (Spinalbese n.d.r.) le aveva detto di dirmele”.

Leggi anche: “Abbiamo chiuso”. GF Vip 7, Luca Onestini: accuse pesanti contro di lei





GF Vip 7, bestemmia di un concorrente? C’è un video

Non c’è ancora nulla di confermato, ma c’è chi sia convinto che al GF Vip 7 ci sia stata un’altra bestemmia di un concorrente, che ora sarebbe a rischio squalifica. Durante un dialogo avuto con un’altra coinquilina, lui avrebbe proferito una frase che sarebbe vietata dal regolamento. Ovviamente la regia starà facendo le dovute valutazioni e analizzerà anche nelle prossime ore le immagini in questione. Andiamo a vedere insieme cosa è successo e chi è il vippone coinvolto nella vicenda.

Secondo quanto è stato riferito da alcuni utenti su Twitter, Edoardo Donnamaria potrebbe aver bestemmiato. L’audio non è proprio molto chiaro, quindi ci sarebbero in piedi diverse ipotesi a riguardo. Ad esempio, il sito Novella 2000 ritiene che abbia semplicemente detto la parola ‘continua’ ad Antonella Fiordelisi. Altri sono certi che abbia invece affermato: “Po*** Dio”. Non resta che capire cosa succederà tra qualche ora, per ora i fan del volto di Forum restano comunque col fiato sospeso.

io che mi rifaccio viva in questo giorno solo per spammare la presunta bestemmia di forum ecco prego ciao ora ritorno alla mia tristissima cena di natale #gfvip #incorvassi pic.twitter.com/Q4ZYX2Hu7U — Xena (@mentaleillness) December 24, 2022

L’utente Xena, che ha postato il filmato, ha commentato: “Io che mi rifaccio viva in questo giorno solo per spammare la presunta bestemmia di Forum. Ecco prego, ciao, ora ritorno alla mia tristissima cena di Natale”. Ma altri: “Dice solo continua”, “Tu stai male”, “Nessuna bestemmia”, “Mamma mia che moralisti”.