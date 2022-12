Al GF Vip 7 Luca Onestini è andato fuori di testa e ha deciso di chiudere il rapporto con una concorrente del reality show. Si è praticamente giunti ai ferri corti tra loro ed è stato inevitabile troncare la conoscenza. Non possiamo ovviamente sapere con certezza se non avranno mai più legami anche in futuro, ma stavolta il litigio è stato davvero pesante e una ricucitura appare complicata. Probabile comunque che possa esserci l’intervento di Alfonso Signorini nella puntata del 26 dicembre con l’obiettivo di mediare.

Ma al momento il pubblico del GF Vip 7 ha visto un Luca Onestini adirato, che non ha più alcuna intenzione di parlare con lei. E anche quest’ultima ha ormai compreso che non ci possa essere un rapporto sano e quindi allontanarsi sembra essere l’unica possibilità. Eppure fino a poco tempo fa sembrava che ci potesse essere molto affiatamento, un feeling invidiato da tanti. Invece i telespettatori hanno assistito stavolta ad una lite furibonda, che si è verificata proprio in questi giorni di festa.

GF Vip 7, Luca Onestini litiga e chiude con una vippona

Il patatrac al GF Vip 7 tra Luca Onestini e lei è arrivato nelle scorse ore, davanti agli altri gieffini. Durante la discussione erano presenti infatti Edoardo Tavassi, Alberto De Pisis, Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Micol Incorvaia. Lui ha esclamato: “Se mi sono allontanato è perché l’altro giorno mi hai detto di starti lontano. Mi hai anche detto di fare un passo avanti o dieci indietro. Mi dicevi di aiutarti a vedermi come un amico, le tue frasi le ricordo e non me ne frega nulla di te, non ti odio e non mi interessi”.

Poi Luca Onestini ha proseguito, come scritto da Biccy: “Non voglio avere più niente a che fare con una come te, con una persona che si inventa le cose anche pesanti. Sei tu che non hai rispettato i miei sentimenti, non rispettavi la mia amicizia e pensavi che provassi qualcosa di più. Sono single e l’unica persona che aveva qualcuno fuori sei tu. Non abbiamo più niente da dirci, qui è finita la conversazione tra noi e non ho più niente da dire, né oggi né domani”. L’ex UeD ha rotto totalmente con Nikita Pelizon.

Nikita aveva invece detto a Luca, prima della sua sfuriata: “Se una persona mi dice che ha un interesse, non mi sarei comportato come hai fatto tu, se non ho un interesse reciproco. Hai lasciato la porta aperta per niente, amen. Non me ne frega più niente di come è andata e io comunque non invento, dico la verità”.