GF Vip, il gesto di Oriana Marzoli con le statuine. Il clima natalizio dentro la Casa non sembra essere arrivato. O forse come è arrivato se n’è già andato. Liti, attacchi, minacce di denunce, non passa giorno che tra i vipponi non si scateni qualche discussione dai toni pesanti. Tra i protagonisti indiscussi c’è sicuramente Oriana Marzoli. Fin dal suo arrivo la modella venezuelana ha attirato su di sé le attenzioni di pubblico e coinqulini.

Prima la storia con Antonino Spinalbese, finita però nel giro di pochi giorni. Poi Oriana si è avvicinata a Daniele Dal Moro dopo che i due si erano pizzicati in diverse occasioni. Ma la vip non si ferma un secondo e così recentemente sembra aver messo gli occhi su Luca Onestini. Tra i due c’è parecchio feeling e chissà che non possa nascere qualcosa. Intanto, però, Oriana fa discutere per un suo gesto. Stavolta c’entrano le statuine del presepe.

Il gesto di Oriana Marzoli con le statuine del presepe

Anche quest’anno dentro la Casa c’è un presepe speciale. Un artigiano di San Gregorio Armeno ha realizzato, con grande maestria, le statuine dei protagonisti di questa edizione. Sul presepe c’è stato già un ‘caso’, quando Antonella Fiordelisi si è resa conto che la sua statuina e quella di Edoardo Donnamaria, prima vicine, erano state spostate. Adesso scoppia un altro ‘caso’ e stavolta la protagonista è Oriana Marzoli.

Oriana Marzoli si è avvicinata al presepe e ha iniziato a giocare con le statuine di Nikita Pelizon e Luca Onestini. Niente di male, per carità, poi però a un certo punto la modella venezuelana ha iniziato a mimare con le due statuine un atto sessuale. Un gesto che naturalmente è stato notato e rilanciato sui social dagli attenti telespettatori.

In tanti hanno commentato la scena di Oriana che mima un atto sessuale con le statuine di Nikita e Luca. C’è chi ha condannato duramente il fatto: “Questa scena, fatta con statuine del presepe, è di uno squallore unico! Andrebbero presi provvedimenti seri, va oltre ad una bestemmia a parer mio!!!”. Poi c’è chi ha scritto: “tanto diranno che era ubriaca e che fosse una scena goliardica senza malizia. the circus can’t go on without Ori & fakeOne”. E voi cosa ne pensate? Oriana merita un richiamo o no?

