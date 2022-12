Dana Saber e la verità su Dayane Mello. Si fa ancora un gran parlare del bacio tra le due vip, la prima attualmente nella Casa, l’altra concorrente del GF Vip quinta edizione. Whoopsee le aveva infatti beccate mentre passeggiavano per Milano e si lasciavano andare ad effusioni, baci e palpatine. Tuttavia sembra proprio che le cose tra le due siano andate a finire nel peggiore dei modi. La modella brasiliana ha lanciato diverse frecciatine all’ex amica.

“Ognuno doveva fare il proprio percorso di vita e di lavoro e togliere dalla bocca il mio nome – ha scritto in un post Dayane Mello – Certamente ho fatto anche il mio percorso con tanto di sacrifici. Tutti vogliono attaccarsi per essere uguale a me, ma deve nascere quella con l’essenza giusta. lo amo quello che sono e poi l’ho fatto anche vedere a tutti. La gente non toglie il mio nome dalla bocca per farsi pubblicità”. Adesso a parlare è stata Dana Saber che ha sganciato una vera bomba.

Leggi anche: “Dana è distrutta”. Dayane Mello nera, fuori la verità sulla new entry del GF Vip 7





Dana Saber e la verità sui baci a Dayane Mello

Fin dal suo ingresso il nome di Dana Saber era stato associato a quello di Dayane Mello. Ma poi Alfonso Signorini ha avvisato la gieffina delle dure parole della modella brasiliana. L’idillio sembra davvero finito. Ma c’è di più. Durante la notte Dana è stata invitata da Edoardo Donnamaria e Davide Donadei a parlare del suo rapporto con Dayane e la vip ha tirato fuori la verità sui famosi baci.

“Lei l’ha fatto all’improvviso senza avvertirmi e non è stato bello – le parole di Dana Saber – Sì è successo tutto davanti ai fotografi, e mi sono arrabbiata con lei. Dayane prima che entrassi qui mi ha chiamato ‘ti prego se vai devi dire che è vera quella cosa’. Io non l’ho fatta davvero quella cosa. Stavamo uscendo da un pranzo e lei da un momento all’altro ha deciso di fare questa cosa per fare gossipIo sono stata al gioco per non metterla in difficoltà in pubblico. Ma poi in privato mi sono risentita”.

La regia incazzata nera con la gente che fuma dentro 😎



Giaele 😳🤣🤣



Dana :”Partiamo dal presupposto che io non posso fare la doccia o la piscina nuda 😳”

Davide :”Ma come, dai un bacio, in mezzo Milano 😎😎#gfvip #nikiters #DanaSaber #SoleArmy pic.twitter.com/OJJACYk0wv — Ines Giochi❤️‍🔥☀️❤️‍🔥 (@InesGiochi) December 20, 2022

“Sì – ha continuato Dana Saber – mi sono arrabbiata e le ho detto che non doveva farlo senza dirmelo prima. Mi ha chiesto ‘dì che è vera quella cosa, poi così ti prendi il pubblico lesbo’. Adesso dice che si dissocia, perché io non sono stata al suo gioco. Io non confermerò mai una cosa non vera! Io dico la verità. Non faccio figuracce con i telespettatori. Palese che fosse una cosa fake e fintissima. Io non voglio solo diventare famosa, ma creare qualcosa. Se proprio voleva fare una paparazzata fake almeno doveva avvisarmi e le avrei detto di no”.

“Io lì potevo spintonarla, spingerla via o assecondarla per non farle fare una figuraccia in pubblico – ha spiegato Dana Saber – Io potevo smascherarla in diretta, ma non mi hanno dato la parola. Poi lei ha detto ‘mi dissocio’, non era nemmeno il contesto giusto per tirare fuori questo, ma arriverà anche il momento”.

“Fuori subito”. GF Vip 7, Dana Saber: sempre più sola nella Casa