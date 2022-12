GF Vip 7, Dana Saber non smette di provocare e ora contro di lei arrivano le accuse di tanti vip fuori dalla casa, stanchi dei suoi comportamenti. Nei giorni scorsi la gieffina ha fatto discutere e non poco. Parlando con Sarah Altobello e Attilio Romita, la modella si era lasciata andare ad una frase su Vladimir Putin, il Presidente russo, dicendo che “è il mio uomo ideale”. “Il mio preferito. Lo amo, Putin. (…) Se mi dici, ‘Chi è il tuo uomo ideale?’, ti direi Putin”, sono state le parole di Dana Saber che hanno fatto infuriare gli utenti del web.



Ma non è tutto qui. Dana Saber ha avuto uno scontro anche con Milena Miconi. La modella italo-marocchina si è legata al dito la provocazione della showgirl e sembra non tollerare la sua presenza. Anche un semplice commento e consiglio dell’attrice durante un gioco proposto da Andrea Maestrelli la irrita, spingendola a risponderle con sprezzo.

Leggi anche: “È cotta di lui”. GF Vip 7, da fuori ne sono sicuri: Dana Saber ha già trovato l’amore





GF Vip 7, Dana Saber continua provocare: chiesta la squalifica



“Cosa sono questi consigli che mi dà? Non ci parlo con lei” dice poco dopo confidandosi con il calciatore. Insomma non sembra intenzionata a perdonare Milena Miconi: “Non mi deve parlare, mi ha ferita già. Viene sempre qua a pizzicarmi, lo fa sempre”. L’atteggiamento ostile di Dana nei confronti di Milena ha scatenato i commenti.



La prima ad esprimersi a riguardo, è stata l’opinionista Patrizia Pellegrino:”Ma come si permette questa di dire queste cose? È una fuori di testa. Sbattetela fuori subito. “Anche Manila Nazzaro, tra le ex protagoniste della scorsa edizione del reality, ha dichiarato: “Personaggi così, in tv, non dovrebbero avere spazio. E invece”.



E ancora: “Ma che ne sa di Milena? Come si permette di dire cose così gravi su una persona che neanche conosce? Detto poi da una che vede Putin il suo uomo ideale. Questo già basterebbe per cacciarla da lì. “Cristina Quaranta, infine, ha commentato così su Twitter: “Ringrazio di cuore chi mi ha voluto fuori dalla casa…Mi avete evitato il carcere a vita.”