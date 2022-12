La verità di Dayane Mello su Dana Saber. La modella italo-marocchina è entrata nella casa del Grande Fratello Vip durante l’ultima puntata in diretta. Lunedì 20 dicembre Dana ha varcato la soglia della famosa porta rossa e come ogni nuovo concorrente che entra in gioco è andato in onda una clip di presentazione.

Nel video del GF Vip 7, Dana Saber si è definita: “Caotica, impulsiva e imprevedibile. Sono estremamente difficile e ci vuole molto per farmi battere il cuore”, ha raccontato spiegando di essere single. Nel video ha anche confessato di essere affascinata da Edoardo Tavassi e di non vedere l’ora di conoscerlo (il fratello di Guendalina Tavassi ha un flirt con Micol Incorvaia).

Leggi anche: “Patetica e poraccia”. L’ex GF Vip sotterrata dalle critiche, baci e palpatine con una ragazza





La verità di Dayane Mello su Dana Saber del GF Vip 7

Ovviamente c’è stato un riferimento a Dayane Mello, concorrente del GF Vip 5 con la quale era stata paparazzata questa estate mentre si scambiavano un bacio. Le due erano state fotografate da Whoopsee a spasso per Milano mentre si lasciavano andare a baci infuocati e palpatine. A quanto pare, però, qualcosa tra le due si è rotto perché poco fa proprio Dayane Mello ha raccontato la verità su Dana.

Dayane Mello ha raccontato la verità su Dana Sabler lanciando diverse frecciatine al veleno: “Ognuno doveva fare il proprio percorso di vita e di lavoro e togliere dalla bocca il mio nome. Certamente ho fatto anche il mio percorso con tanto di sacrifici. Tutti vogliono attaccarsi per essere uguale a me, ma deve nascere quella con l’essenza giusta. lo amo quello che sono e poi l’ho fatto anche vedere a tutti. La gente non toglie il mio nome dalla bocca per farsi pubblicità”.

“Sono veramente fortunata ad avere delle persone che mi proteggono e mi rispettano. Non è mai troppo tardi per capire le cose. Per fortuna ho fatto una grande pulizia sulle amicizie nella mia vita”, la verità Di Dayane Mello su Dana Sabler. Per poi chiudere il discorso così: “Non capisco perché mettere sempre Dayane in mezzo. Per fortuna ho fatto una grande pulizia sull’amicizia nella mia vita“.