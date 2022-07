Solo ieri il gossip sul flirt con il cantante Boro Boro, oggi il video mentre Dayane Mello bacia una ragazza. Whoopsee ha beccato la modella ed ex concorrente del Grande Fratello Vip a spasso per Milano insieme a una donna: le due si lasciano andare a baci infuocati e palpatine.

Insieme alle due anche un altro volto noto della televisione e grande amica di Dayane Mello, l’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip e opinionista dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione Soleil Sorge.





Dayane Mello bacia una ragazza: il video girato a Milano

Le tre ragazze vanno prima dal parrucchiere, poi a pranzo in via Monte Napoleone, e nel frattempo, mentre passeggiano Dayane Mello bacia la ragazza, la modella Dana Saber. Dopo il pomeriggio insieme, Dana è andata via e Dayane e Soleil Sorge sono andate sulla Terrazza Martini a un evento di Radio Deejay.

“Si parla tanto di amore, di qua e di la – ha detto la Sorge in diretta – Ho portato la mia anima gemella”. Dando poi un bacio alla modella brasiliana. Dayane Mello bacia una ragazza e il video paparazzata pubblicato da Whoopsee scatena una vera e propria bufera. Commenti e critiche a pioggia per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e modella brasiliana.

“Imbarazzanti”, “Poco imbarazzanti ste cose forzate al massimo”, “Che nullità che patetiche ! Mah!”, “Poraccitudine”, “Che poracce”, “Di uno squallore unico”, “Come si fa a dare spazio a tutto ciò? Mi imbarazza questa ostentazione del nulla”, “Esibizionismo da 4 soldi, poverette tutte e tre! Soleil che quando cammina ce l ha solo lei! Sai quante piu belle di loro laureate, serie e affermate in lavori SERI ci sono in giro???? Fate proprio pena, che l unica cosa che sapete fare è attirare l attenzione con queste frivolezze da bambine immature”, sono solo alcuni dei commenti lasciati sotto al video in cui Dayane Mello bacia la ragazza.

