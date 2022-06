“Fidanzata con un cantante”. Dayane Mello ‘incastrata’ dalla foto: lui scoperto da quel dettaglio

Dayane Mello, nuovo fidanzato per la modella? Questa la notizia che si sta diffondendo in queste ore, complici alcune foto che per molti corrispondono a degli indizi inequivocabili. A sganciare la bomba è stato Very Inutil People, che è stato supportato da alcuni utenti e fan della ragazza, che hanno segnalato alla pagina due immagini postate da lei e dalla presunta nuova fiamma che farebbero ipotizzare l’unione amorosa. Non ci sono conferme ufficiali, ma effettivamente le possibilità potrebbero essercene.

Dayane Mello e il nuovo fidanzato, di questo si sta parlando adesso. Mentre solo pochi giorni fa l’ex concorrente del GF Vip 5 ha denunciato gli hater: “Voglio ringraziare tutti i fan che mi hanno fatto da scudo. Hanno silenziato tante situazioni sulla mia vita, siete fantastici”. Poi ha raccontato cosa è successo. “Ho dovuto denunciare tante persone, che continuano a fare gli hater, con cattiveria su di me, su tanti argomenti”, sottolineando continui attacchi alla sua vita privata. Attacchi che è stanca di subire.





Dayane Mello, il nuovo fidanzato è Boro Boro? Gli indizi

Dayane Mello, nuovo fidanzato in vista? Il nome del presunto partner è di quelli davvero noti in Italia. Very Inutil People ha dunque pubblicato le foto che ritraggono una donna di spalle in una Instagram story di questo ragazzo, che somiglierebbe notevolmente all’ex vippona. Inoltre, nel profilo della stessa Dayane, è apparso un ragazzo con alcuni tatuaggi che apparterrebbero proprio a lui. Due indizi che rappresenterebbero una vera e propria prova e ora non resta che attendere dichiarazioni ufficiali.

Dayane Mello potrebbe aver iniziato una storia d’amore con il cantante Boro Boro. Gli utenti che hanno segnalato la cosa hanno scritto: “Ciao Very Inutil People, Dayane ha postato la foto di un ragazzo con gli stessi tatuaggi di Boro Boro. Poi lui ieri ha postato una foto di una ragazza che da dietro sembra Dayane”. I diretti interessati non hanno rotto il silenzio, ma inevitabilmente le similitudini ci sono. Non resta che restare in attesa di ulteriori sviluppi che potrebbero arrivare anche nelle prossime ore.

Boro Boro, classe 1996, è nato nella città di Torino ed è un rapper che nel 2017 ha esordito con il suo primo singolo intitolato Rapper Gamberetti. Recentemente, il 17 marzo scorso ha pubblicato il singolo Nena 2 e il 27 maggio El Amor. In quest’ultima circostanza ha collaborato insieme ai colleghi VillaBanks e Fred De Palma. Il suo vero nome è quello di Federico Orecchia.

