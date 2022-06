Dayane Mello denuncia gli haters. La modella brasiliana non è più riuscita a restare ferma dopo gli ultimi fatti. Sono stati mesi molto duri per l’ex gieffina che se da una parte non ride dall’altra sembra consolarsi con l’amore ritrovato. Il video condiviso da Whoopsee.it qualche tempo fa non sembra lasciare spazio a dubbi. “Dopo alcune frequentazioni e quella che sembrava una vera e propria storia d’amore con l’imprenditore Andrea Turino, ora sembra esserci spazio per un nuovo uomo nel cuore di Dayane Mello”, scriveva il sito.



E ancora: “Ecco infatti Dayane Mello a Milano mentre, nel corso di una serata, bacia il modello Carlo Motta come a simboleggiare che, tra i due, potrebbe essere nato qualcosa di più”. Per avere una conferma ufficiale, ovviamente è necessario attendere una dichiarazione della stessa modella brasiliana, che presto potrebbe rivelare come stanno davvero le cose.





Dayane Mello denuncia gli haters: “Stanca dei continui attacchi”



Prima di essere pizzicata con Motta Dayane aveva fatto scalpore per alcune dichiarazioni su Kayne West. La modella avrebbe raccontato nel corso di Pupa Party di aver avuto un flirt con il produttore americano durato poche notti: “Una delle esperienze più fighe della mia vita”. Poi Dayane aveva aggiunto: “Kanye West l’ho conosciuto molto bene, direi che siamo stati più che amici. Ci siamo conosciuti, siamo stati insieme, però parliamo di tanti anni fa”. (Leggi anche “Con lui, davanti a tutti”. Dayane Mello, con Carlo è amore vero. Chi è il nuovo fidanzato)



Ora Dayane Mello è stato costretta far fronte a una spiacevole situazione che c’entra con la sua vita privata. Ha raccontato tutto in una Instagram Stories di fronte che ha come teatro una non meglio specificata caserma dei carabinieri, dove ha depositato una denuncia formale nei confronti dei suoi haters. Per prima cosa ha ringraziato chi la segue e la sostiene.



“Voglio ringraziare tutti i fan che mi hanno fatto da scudo. Hanno silenziato tante situazioni sulla mia vita, siete fantastici”. Poi ha raccontato cosa è successo. “Ho dovuto denunciare tante persone, che continuano a fare gli hater, con cattiveria su di me, su tanti argomenti”, sottolineando continuai attacchi alla sua vita privata. Attacchi che è stanca di subire.

