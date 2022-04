Dayane Mello, la confessione privatissima solo oggi. Il pubblico italiano ha avuto modo di apprezzare e conoscere la modella brasiliana no nsolo per la sua indiscutibile bellezza, ma anche per una carriera nel mondo dello spettacolo e della televisione avvenuta nel lontano 2014 con il suo debutto a Ballando con le stelle. Poi tanti reality show, tra cui Grande Fratello Vip, L’Isola dei Famosi e Pechino Express.

Nel passato della modella un flirt che oggi l’ex gieffina rivela essere stato indimenticabile. Sarebbe il nome di Kanye West ha essere riaffiorato dal cassetto dei ricordi nel corso di Pupa Party, programma che anticipa e commenta La Pupa e il Secchione Show che vede alla guida del timone la modella e Andrea Dianetti.





Da quando Dayane Mello ha confessato la notizia non fa che girare veloce su Twitter. Nello specifico la modella avrebbe raccontato nel corso di Pupa Party di aver avuto un flirt con Kanye West durato poche notti: “Una delle esperienze più fighe della mia vita”. Poi Dayane ha aggiunto: “Kanye West l’ho conosciuto molto bene, direi che siamo stati più che amici. Ci siamo conosciuti, siamo stati insieme, però parliamo di tanti anni fa”.

“C’è stato un bel feeling”, confessa enza alcun filtro, per poi aggiungere ulteriormente: “Mi ha segnato. È stata una delle sco**te più fighe della mia vita”. Nel corso della diretta il collega Andrea Dianetti ha letto ad alta voce un tweet arrivato per loro: “Kim Kardashian che scopre della sco**ta tra Dayane e Kanye”.

Ma Dayane Mello lo ha subito interrotto: “Shhhhh, saltiamo questo”. E con la solita ironia e spontaneità di sempre la modella conquista il cuore dei fan. E tutti sanno che oltre a essere bella e apprezzata dal pubblico, Dayane è anche mamma di Sofia, frutto dell’amore con Stefano Sala.

