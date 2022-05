Dayane Mello, nuovo fidanzato per la modella? Sembrerebbe proprio di sì. Il video condiviso da Whoopsee.it non sembra lasciare spazio a dubbi. Nelle settimane scorse la modella brasiliana aveva fatto parlare di sé per alcune dichiarazioni su Kayne West. La modella avrebbe raccontato nel corso di Pupa Party di aver avuto un flirt con il produttore americano durato poche notti: “Una delle esperienze più fighe della mia vita”. Poi Dayane aveva aggiunto: “Kanye West l’ho conosciuto molto bene, direi che siamo stati più che amici. Ci siamo conosciuti, siamo stati insieme, però parliamo di tanti anni fa”.



“C’è stato un bel feeling”, confessa enza alcun filtro, per poi aggiungere ulteriormente: “Mi ha segnato. È stata una delle scote più fighe della mia vita”. Nel corso della diretta il collega Andrea Dianetti aveva letto ad alta voce un tweet arrivato per loro: “Kim Kardashian che scopre della scota tra Dayane e Kanye”. Dopo quell’occasione Dayane non era più tornata sull’argomento.





Dayane Mello, nuovo fidanzato dopo mesi difficili



Forse per non far indispettire il suo fidanzato. Come detto la bomba è stata sganciate da Whoopse.it che a margine del video (clicca qui per vedere) scrive: ““Dopo alcune frequentazioni e quella che sembrava una vera e propria storia d’amore con l’imprenditore Andrea Turino, ora sembra esserci spazio per un nuovo uomo nel cuore di Dayane Mello”.



E ancora: “Ecco infatti Dayane Mello a Milano mentre, nel corso di una serata, bacia il modello Carlo Motta come a simboleggiare che, tra i due, potrebbe essere nato qualcosa di più”. Per avere una conferma ufficiale, ovviamente è necessario attendere una dichiarazione della stessa modella brasiliana, che presto potrebbe rivelare come stanno davvero le cose.



Guardando i profili social dei due diretti interessati, è possibile notare che si seguono a vicenda. Ma chi è Carlo Motta? Di lui si sa poco. È un modello attivo tra Italia, Belgio, Germania e Turchia. Ciò che conta è che però pare essere piombato con forza nella vita di Dayane Mello e aver riportato il sorriso sul volto della brasiliana, reduce da un periodo complesso.

“Dayane Mello e Sonia Lorenzini damigelle”. I dettagli del matrimonio dell’ex GF Vip