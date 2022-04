Manca davvero pochissimo al matrimonio dell’ex GF Vip. La data è il 28 maggio prossimo e ora fuori i dettagli di queste nozze tante attese che vedranno Dayane Mello e Sonia Lorenzini damigelle. Lo ha rivelato tra le pagine di UeD Magazine non lesinando altre anticipazioni. Come quella sugli invitati, del GF Vip e non.

“Ovviamente ci saranno i nostri amici storici. Inoltre verranno Serena e Davide, la coppia di Temptation Island, perché con loro ci sentiamo quasi ogni giorno”, ha spiegato Carlotta Dell’Isola, che tra poche settimane dirà sì al suo Nello Sorrentino. Lui, si ricorderà, le aveva fatto la proposta di matrimonio proprio al reality show di Canale 5.





Dayane Mello e Sonia Lorenzini damigelle dell’ex GF Vip

Ancora, spiega sempre Carlotta Dell’Isola: “Ci saranno anche Alfonso Signorini, Samantha De Grenet, Maria Teresa Ruta… e ovviamente Giacomo Urtis, mio carissimo amico: pensate che mentre lui partecipava al GF Vip io avevo le chiavi di casa sua e ci andavo!”. Quindi le parole su Dayane Mello e Sonia Lorenzini.

“Le mie damigelle saranno quattro: le mie due migliori amiche storiche, Sonia Lorenzini e Dayane Mello. E poi, ovviamente, ci sarà parte della redazione di UeD. Ma non voglio che il mio matrimonio diventi un evento: non mi interessa invitare personaggi per poter dire che erano presenti alle mie nozze”.

Per quanto riguarda il viaggio di nozze Carlotta Dell’Isola spiega che “dovevamo andare ai Caraibi, ma le nuove date di viaggio coincidono con la stagione delle piogge. Faremo quindi un lungo giro in macchina lungo la East Coast americana, nel tratto da San Francisco a Las Vegas. Da là andremo in Messico”.

“Finalmente sposi!”. Proposta di matrimonio al GF Vip, tra poco la coppia vip va all’altare