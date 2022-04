“Si sposeranno il prossimo 28 maggio vicino a Roma. Tra gli invitati dovrebbe esserci anche Maria De Filippi, che ha lanciato la coppia a Temptation Island quando il problema dei due era che lui non voleva sposarsi”. Così il settimanale Chi nelle sue “Chicche di gossip”.

Il quotidiano diretto da Alfonso Signorini ha lanciato lo scoop su una delle coppie più chiacchierate di Temptation Island e del Grande Fratello Vip. La proposta di nozze era avvenuta proprio all’interno della casa più spiata d’Italia con palloncini, rose e tantissima emozione da parte di entrambi.





Carlotta Dell’Isola e Nello, ex Temptation Island e GF Vip si sposano

“L’intenzione c’è sempre e non appena Carlotta tornerà a casa mi sono promesso di farle la fatidica proposta di matrimonio. Ci tiene tanto e lo stesso vale per me. Anzi, lo dico nero su bianco: Carlotta ti sto aspettando a braccia aperte!”, aveva detto il fidanzato di Carlotta Dell’Isola durante la partecipazione della giovane alla quinta edizione del GF Vip.

Insieme da otto anni, Carlotta Dell’Isola aspettava da tempo di convolare a nozze con il suo Nello. Proprio per questo motivo avevano partecipato a Temptation Island, per capire i reali sentimenti del suo compagno e la voglia di mettere su famiglia. Come riportato dalle Chicche di gossip, i due si sposeranno il 28 maggio vicino a Roma e tra gli invitati dovrebbe esserci anche Maria De Filippi.

Durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip Nello Sorrentino era entrato nella casa più spiata d’Italia per fare la proposta di nozze alla fidanzata. Una grande emozione per i due, per i concorrenti del GF Vip e per i telespettatori.

