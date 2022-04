“Nuovo fidanzato”. Alba Parietti ritrova l’amore: chi è Fabio, già presentato in famiglia

Alba Parietti, nuovo amore in vista? Splendida ma anche single, almeno fino a qualche tempo fa. Dopo la rottura da Cristiano De Andrè i fan si erano disabituati a vederla al fianco di un uomo. Ma oggi qualcosa sembra essere cambiato e Alba Parietti pare abbia riaperto le braccia a un nuovo amore.

Dal 1981 al 1987 il matrimonio con Franco Oppini, padre di Francesco, unico figlio di Alba Parietti. Poi nella vita della presentatrice, Stefano Bonaga, filosofo e docente universitario, con cui Alba ha intrattenuto una relazione sentimentale durata circa 5 anni. Dal 1996 un flirt con Christopher Lambert, fino al legame più saldo dal 2010 al 2014 avuto con Cristiano De André. Da quel momento la vita sentimentale di Alba pare abbia vissuto uno stop.





Oggi le cose sembrano essere cambiate per la presentatrice che pare abbia riaperto le braccia a un nuovo amore. Infatti a diffondere le foto di Alba Parietti in compagnia di un uomo misterioso ci ha pensato la rivista Chi. Ecco chi è il nuovo fidanzato.

I paparazzi della rivista hanno immortalato Alba Parietti con il nuovo fidanzato, a passeggio per le vie di Milano mentre si scambiano teneri baci. Ma l’uomo non sembra essere poi così tanto misterioso. A detta della rivista si tratterebbe di Fabio, residente a Roma e uomo non tanto distante dal mondo dello spettacolo.

Fabio, stando a quanto sostiene il settimanale Chi, è un imprenditore che ha alle spalle una carriera importante. L’uomo pare sia coetaneo di Alba Parietti e avrebbe iniziato a frequentare la donna da qualche tempo. E come se non bastasse pare che Fabio abbia già conosciuto Francesco Oppini.

