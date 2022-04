Federico Fashion Style, il duro attacco del giurato a La Pupa e il Secchione. Lecito da parte della conduttrice chiedere l’opinione dei giurati in seguito alla furiosa lite avvenuta tra la ex Bonas e Mila Suarez. Immagini mostrate nel corso della diretta, dunque, che hanno dato il via a diversi commenti in merito. Ecco cosa è accaduto.

Queste le parole di Barbara D’Urso prima di trasmettere le immagini della lite a La Pupa e il Secchione: “Una lite molto forte finita in un modo che non mi è piaciuto, quindi cambieranno delle dinamiche”. Una provocatrice, questo avrebbe asserito Paola sul conto di Mila, un’accusa a cui la Suarez avrebbe risposto: “Strumentalizzi e usi tuo figlio“. Da lì una lite dove le due protagoniste pare siano “venute alle mani”.





“Viviamo già con la guerra, siamo usciti da poco dal covid…Immagini davvero terribili…Classiche lacrime di coccodrillo…Hai superato ogni limite…Chiedi scusa ai telespettatori e a tuo figlio…”, queste le parole di Federico Fashion Style davanti alle imamgini della lite mostrata in diretta a La Pupa e il Secchione.

“Io per difendere mio figlio faccio questo ed altro…Non si deve permettere di parlare di mio figlio…E punto!”, è stata la risposta di Paola Caruso, ma la replica di Federico Fashion Style non si è lasciata attendere: “Non avresti dovuto partecipare ad una trasmissione televisiva…”.

Secondo Paola Caruso “Non avete idea di cosa faccia nella villa…Spacca i bicchieri…Urla svegliando tutti nella villa…Lasciate perdere…”, ha incalzato nuovamente sul conto di Mila Suarez. Un confronto interrotto poi da Barbara D’Urso che ha annuciato: “La busta ce l’ha Soleil e quando glielo dirò leggerà in cosa consiste il provvedimento disciplinare per Paola…”. Poi la decisione è stata tratta ma come andrà a finire la faccenda?

“Botte e lei sviene”. La Pupa e il Secchione, immagini choc della rissa Paola Caruso-Mila Suarez