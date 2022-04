“Schiaffi, parolacce e lei che sviene”. La Pupa e il Secchione, le immagini choc della rissa tra Paola Caruso e Mila Suarez

Rissa a La Pupa e il Secchione e un provvedimento preso perché il siparietto andato in scena è stata pura maleducazione. La furiosa lite fra Paola Caruso e Mila Suarez ha portato alla squalifica della stessa Caruso da La Pupa e il Secchione. La lite all’interno della villa è stata un’escalation di insulti, provocazioni e illazioni fra Paola Caruso, l’ex Bonas di Avanti un altro e Mila Suarez, nota per essere stata la fidanzata di Alex Belli. Durante la diretta della puntata Barbara D’Urso ha detto il verdetto della produzione, con decisioni dall’effetto immediato.

“Alla luce di quanto avvenuto in villa nelle ultime Paola Caruso è ufficialmente squalificata dal gioco. Mila Suarez il tuo atteggiamento ha superato i limiti di tolleranza, sia per i compagni che per i programmi. Per questa ragione questa settimana dovrai vivere insieme al tuo secchione nello sgabuzzino. Dovrai stare la dentro per una settimana”, ha detto Barbara D’Urso.





La Pupa e il Secchione 2022, la rissa tra Paola Caruso e Mila Suarez

“Mila è stata aggredita e ha risposto ad un’aggressione, ma noi non tolleriamo un gesto di rabbia così forte“, ha detto ancora la conduttrice de La Pupa e il Secchione, annunciando poi l’espulsione dal reality show di Paola Caruso, che si era giustificata spiegando di essere stata provocata dalla Suarez: “Non mi era mai capitato di perdere il controllo in questa maniera. Mi spiace per i miei compagni e per la produzione. Io non sono questa persona e mi sono sentita male. Hoa vuoto un vuoto e mi si è chiuso il cervello. Era la seconda volta che Mila Suarez attaccava mio figlio. Non permetto a nessuno di toccare il mio bambino. Un’altra volta aveva pure detto ‘hai rotto i co*****i con tuo figlio’. Nessuno può toccare mio figlio perché lui non ha colpe”.

“Io posso perdere le staffe a casa quando non mi vede nessuno. Qualunque tipo di provocazione ti venga fatta, rispondi in un altro modo, ma le mani addosso no. Sei sospesa dalla competizione”. “Non è assolutamente vero, io non l’ho toccata. – ha detto Mila Suarez – Ho tutti loro testimoni che hanno visto che è stata lei ad alzare le mani. Ecco bene, Elena, Francesco e Mirko stanno confermando che mi ha picchiata lei”.

Una notte movimentata e tesa in Villa. Il duro scontro tra Paola e Mila ha letteralmente scosso tutti. #LaPupaeilSecchioneShow pic.twitter.com/OLhlgPurqF — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) April 12, 2022

E ancora: “Anzi, non soltanto non l’ho toccata, ma non ho attaccato mai suo figlio. Lei mi ha tirato anche i capelli e poi mi ha anche schiaffeggiata“. In onda anche le immagini della rissa tra le due, concluso con lo svenimento di Paola Caruso. Immagini forti che hanno sconvolto i telespettatori del programma condotto da Barbara D’Urso.

“È finita a mani in faccia”. La Pupa e il Secchione choc, violenta rissa in villa: D’Urso e Mediaset furiose