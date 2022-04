“È finita a mani in faccia”. La Pupa e il Secchione choc, violenta rissa in villa: D’Urso e Mediaset furiose

Stasera, martedì 12 aprile, va in onda una nuova puntata de La Pupa e il Secchione. E non sarà come le altrei. Barbara D’Urso ha infatti annunciato che ci saranno dei “provvedimenti molto seri”. Ma cosa è successo esattamente. Nello show, giunto al sesto appuntamento, c’è stato un acceso scontro tra Gianmarco Onestini, Mila Suarez e Paola Caruso. Il fatto è avvenuto di notte.

Ecco in particolare cosa ha scritto su Twitter la conduttrice de La Pupa e il Secchione: “Gianmarco Onestini è stato al centro di un durissimo scontro tra Mila Suarez e Paola Caruso, che è andato ben oltre il limite. Per questo motivo stasera a #LaPupaEilSecchioneShow verranno presi seri provvedimenti disciplinari. Io non accetto certi comportamenti!”. A qualche ora di distanza ulteriori dettagli sono stati resi pubblici.





Mila Suarez e Gianmarco Onestini hanno già mostrato di avere dei ‘caratterini’ particolari. La prima ha già discusso con l’opinionista Soleil Sorge, mentre il secondo ha avuto un diverbio con Francesco Chiofalo. Stavolta, invece, i due sono stati protagonisti di una lite furibonda con Paola Caruso. In un vocale Barbara D’Urso ha anticipato: “Un provvedimento disciplinare molto, molto, molto duro. Vi anticipo che ci sarà la famosa busta brutta, brutta, brutta. Ci sarà anche il famoso Barbie Ka**iatone, sarà una sorta di mix di notizie choc”.

Cosa è successo tra Paola Caruso e Mila Suarez

Nell’odierna puntata di Pomeriggio5 Barbara D’Urso ha spiegato meglio cosa è accaduto: “C’è stata una lite, un’aggressione piuttosto dura”. Carmelita ha anche detto che ci sarà un provvedimento “per una o più persone” a La Pupa e il Secchione. Proprio una delle persone coinvolte, Paola Caruso, ha ammesso: “Mila mi ha provocata tutto il tempo. Mi ha detto qualunque cosa quella. A un certo punto ho sentito ‘tu sei una manipolatrice, strumentalizzi tuo figlio e usi il bambino. Mi sento mortificata e umiliata. Non si deve mai perdere il controllo e ho sbagliato”.

Lite furiosa tra Mila Suarez e Paola Caruso.

Gianmarco Onestini, a sua volta, ha dichiarato: “Paola Caruso si è molto arrabbiata e sono arrivate alle mani. Il fatto di picchiarsi è terribile e non si può mai appoggiare. La violenza fisica per me non è un mezzo con cui rispondere. Alle provocazioni non si può reagire così”. Sulla questione ha detto la sua anche Alessandro Cecchi Paone presente a Pomeriggio5: “Siate duri davvero. Mi raccomando prendete provvedimenti seri per ciò che è successo. Spero che vengano eliminate se si sono picchiate. Non si può tollerare la violenza. Le aggressioni in tv in diretta vanno punite severamente perché sono esempi terribili. Ricordiamo cosa è successo a Will Smith. L’attore è stato punito e per 10 anni sarà bandito dagli Oscar“.

“Provvedimenti molto seri”. La Pupa e il secchione, Barbara D’Urso pesante sul concorrente