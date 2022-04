Si prevede una puntata ricca di colpi di scena quella di martedì 12 aprile de La Pupa e il Secchione. Lo show condotto su Italia 1 da Barbara D’Urso è giunto al sesto appuntamento e al centro della discussione ci sarà lo scontro molto acceso che si è verificato nelle ultime ore tra Gianmarco Onestini, Mila Suarez e Paola Caruso. La conduttrice sui social ha fatto delle importanti anticipazioni per alzare al massimo le aspettative sulla messa in onda e attirare a sé quanti più telespettatori possibili.

Vale la pena andare con ordine per capire cosa sta succedendo a La Pupa e il Secchione. Già durante la puntata di Pomeriggio 5 di lunedì 11 aprile ci sono state le prime avvisaglie. Barbara D’Urso si è soffermata su Gianmarco Onestini e Maria Laura De Vitis, che hanno avuto un durissimo confronto: “Tra Gianmarco e Maria Laura c’è stato un grosso litigio in questi giorni”. Lei si è indispettita non poco, visto che il fratello di Luca Onestini ha avuto un avvicinamento con Mila Suarez, che ovviamente non ha avuto il suo appoggio.





Maria Laura De Vitis ha commentato così l’accaduto in un filmato, fatto vedere in anteprima da Carmelita: “Non condivido il mio secchione, o stai con lei o con me. Non mi piacciono queste cose a tre”. Sempre parlando degli sviluppi derivanti da ‘La pupa e il secchione’, Barbara D’Urso ha aggiunto: “C’è stato anche un furioso litigio tra Elena Morali e Paola Caruso”. Eppure in passato le due avevano uno splendido rapporto.

Insomma la situazione è abbastanza complessa a La Pupa e il Secchione. Nelle sue anticipazioni date sui social, Barbara D’Urso con un tweet è sembrata davvero furiosa per quanto sta succedendo a ha cinguettato così: “Gianmarco Onestini è stato al centro di un durissimo scontro tra Mila Suarez e Paola Caruso, che è andato ben oltre il limite. Per questo motivo stasera a #LaPupaEilSecchioneShow verranno presi seri provvedimenti disciplinari. Io non accetto certi comportamenti!”. Pertanto ci sono tutte le premesse per assistere a una puntata scoppiettante dello show su Italai1.

In questa nuova puntata vedremo la diva dell’hard Malena in veste di Pupa per una sera. L’attrice assegnerà un bonus ad una coppia che dovrà reinterpretare una scena “sexy” di un celebre film e avrà così un ruolo fondamentale nella creazione della classifica finale. Il suo voto si andrà poi ad integrare a quello dei tre giudici Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style.

