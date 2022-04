Tensione molto alta a ‘La pupa e il secchione’. Barbara D’Urso, nel corso della puntata dell’11 aprile di ‘Pomeriggio Cinque’, ha fatto alcune importanti anticipazioni sul programma di Italia 1 ed è venuto fuori che si stanno vivendo dei momenti davvero difficili. Infatti, c’è stata una furiosa lite tra due concorrenti e dunque l’atmosfera è diventata davvero quasi irrespirabile. Tutti i dettagli saranno alla luce del sole nell’appuntamento di martedì 12 aprile, ma è già uscito fuori qualcosa.

Parlando sempre de ‘La pupa e il secchione’, in una delle ultime puntate di ‘Pomeriggio Cinque’ si è tornati a parlare de La Pupa e il Secchione e tra gli ospiti c’era proprio Flavia Vento che è stata attaccata per la sua scelta da Arianna David. “Sei bugiarda”, tuona l’ex naufraga che condanna la scelta di Flavia Vento: “Ci vuole rispetto per tutti quegli artisti che sono a casa e non riescono ad avere la tua fortuna. Tu invece cosa fai? Sputi nel piatto dove mangi. Al pubblico non interessano i tuoi problemi”.





La pupa e il secchione, Barbara D’Urso: “Lite tra 2 concorrenti”

Prima di scoprire chi si sarebbe reso protagonista di questa lite clamorosa a ‘La pupa e il secchione’, vi possiamo anche anticipare che Barbara D’Urso si è soffermata anche su Gianmarco Onestini e Maria Laura De Vitis, che hanno avuto un durissimo confronto: “Tra Gianmarco e Maria Laura c’è stato un grosso litigio in questi giorni”. Lei si è indispettita non poco, visto che il fratello di Luca Onestini ha avuto un avvicinamento con Mila Suarez, che ovviamente non ha avuto il suo appoggio.

La De Vitis ha commentato così l’accaduto in un filmato, fatto vedere in anteprima da Carmelita: “Non condivido il mio secchione, o stai con lei o con me. Non mi piacciono queste cose a tre”. Sempre parlando degli sviluppi derivanti da ‘La pupa e il secchione’, Barbara D’Urso ha aggiunto: “C’è stato anche un furioso litigio tra Elena Morali e Paola Caruso”. Eppure in passato le due avevano uno splendido rapporto. Non è stato riferito di più, quindi bisognerà seguire la puntata per scoprire le ragioni di questo battibecco.

Inoltre, nei giorni scorsi non si è fatta attendere la reazione di Drusilla Gucci: la fidanzata di Francesco non si è fatta attendere, dato che ha inserito questa didascalia nel filmato in cui il suo amato e Annaclara hanno posato su un set di moda: “Tutto questo contatto fisico mi stava irritando oltre ogni dire, quando mi è toccato morire dal ridere”.

