È finita abbastanza presto l’avventura a La Pupa e il Secchione di Flavia Vento. Durante la seconda puntata dello show di Italia 1, la pupa Flavia Vento (in coppia con il secchione Aristide Malnati) è stata candidata all’eliminazione per un punteggio troppo basso in classifica, nella prova finale chiamata “Bagno di cultura”. Barbara ha deciso che, nonostante fosse la coppia perdente, nessuno sarebbe stato eliminato. Eppure Flavia aveva già dato segni di non vedere l’ora di perdere la sfida, allontanandosi dalla doccia (Barbara D’Urso l’ha più volte invitata a rientrare) e sostenendo di non vedere l’ora di rivedere i suoi cani.

Non è la prima volta che Flavia Vento abbandona un programma. L’aveva già fatto lo scorso anno quando partecipò al Grande Fratello Vip. Dopo appena un giorno getta la spugna per la troppa distanza dai suoi cani, che dovrebbero essere sette. Andando a ritroso negli anni, nel 2004 nel celebre e indimenticato reality “La fattoria” condotto da Daria Bignardi, chiamata nel ruolo di contadina, Flavia Vento lascia dopo appena sei giorni. Qualche anno dopo si trova nel cast de L’Isola dei Famosi: resiste ben 14 giorni (è il suo record storico). Nel 2012, invitata a un riscatto sempre nelle vesti di naufraga, rimane solo 7 giorni.





Durante l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque condotto da Barbara D’Urso si è tornati a parlare de La Pupa e il Secchione e tra gli ospiti c’era proprio Flavia Vento che è stata attaccata per la sua scelta da Arianna David. “Sei bugiarda”, tuona l’ex naufraga che condanna la scelta di Flavia Vento: “Ci vuole rispetto per tutti quegli artisti che sono a casa e non riescono ad avere la tua fortuna. Tu invece cosa fai? Sputi nel piatto dove mangi. Al pubblico non interessano i tuoi problemi”.

Poi Flavia Vento ammette di aver risolto i suoi problemi: “Il mio problema personale si è risolto nel migliore dei modi, ora sono felice e serena”, spiega la showgirl, che poi si difende così: “È una sconfitta lasciare un reality. L’unica che perde quando lascio un reality sono io”. E promette: “Martedì vengo in studio e canterò il canto della sirena. Ora so cantarlo bene perché al Grande Fratello ero un po’ stonata”.

Ascoltando Flavia Vento, Annalia Venezia lancia l’appello alla conduttrice: “Barbara ma non si può fare niente per farla rientrare in gioco? Ora che ha risolto i suoi problemi potrebbe tornare, abbiamo bisogno di lei!” La D’Urso non chiude tutte le porte ma appare abbastanza decisa: “C’è un regolamento ed è stata squalificata, non si torna indietro! – lancia però un invito a Flavia – Tu inizia a venire martedì in puntata, magari ti prostri davanti alla giuria e chiedi umilmente di farti rientrare in gioco, non so…”.

