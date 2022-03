Incredibile attacco nei confronti de ‘La pupa e il secchione’ e quindi di Barbara D’Urso. Un suo collega non ci ha pensato due volte e attraverso il social network Instagram, in particolare con una sua story, ha demolito la conduttrice televisiva protagonista del programma in onda su Italia 1. I risultati in termini di ascolti non stanno andando per niente bene e quindi c’è chi ha deciso di attaccarla e addirittura di godere di questa disgrazia, nominando tra l’altro un rivale di Barbarella.

Durante lo scorso appuntamento de ‘La pupa e il secchione’, praticamente tutti hanno condannato Flavia Vento per il suo ritiro. In particolare Antonella Elia che, rientrata in studio dopo il Covid, ha ricordato alla collega di smetterla di lamentarsi. La Elia ha raccontato un colloquio al parco con Flavia durante il quale la Vento si sarebbe detta preoccupata delle sue condizioni economiche. “Come faccio a mantenere i miei cani?”, avrebbe confidato la Vento alla Elia. Quest’ultima è stata dunque dura: “Poi non ti lamentare”.





Colui che ha distrutto verbalmente Barbara D’Urso e di conseguenza questa edizione de ‘La pupa e il secchione’ ha pubblicato lo share dei programmi, infatti la gara amichevole Turchia-Italia ha ottenuto il 21,6%, Stefano De Martino con ‘Stasera tutto è possibile’ l’11% con 2 milioni di telespettatori e lei si è fermata solamente all’8,2% con 1,2 milioni. E quindi non ha usato mezzi termini per colpirla duramente. Un affondo così diretta forse non se lo aspettava praticamente nessuno.

A umiliare ‘La pupa e il secchione’ e Barbara D’Urso ci ha pensato il comico Andrea Pucci, che aveva presentato la stessa trasmissione: “Il nostro lavoro è gratificato da quanti voi seguono quello che facciamo e sto godendo come un pazzo. La trasmissione condotta magistralmente dal mio amico Stefano De Martino ha distrutto tutto ciò che era contro di noi ahahahaah”. Una vera invettiva che inevitabilmente fa riferimento al programma Mediaset, che ha ottenuto risultati davvero deludenti.

Ma anche alcuni utenti qualche settimana fa si erano schierati dalla parte di Pucci e quindi contro Barbara D’Urso: “Cortesemente Andrea Pucci, ritorna su Italia 1 e caccia tutti perché è tutto un grande schifo”, “Ridateci la vera La Pupa e il Secchione. Pucci, dove sei? Barbara D’Urso ha rovinato il programma”, “Rivoglio Andrea Pucci, programma rovinato”. Ora questa ‘coltellata’ direttamente da lui.

