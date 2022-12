GF Vip, Edoardo Donnamaria litiga con Antonella Fiordelisi. Ore concitate per i Donnalisi. L’ultima occasione per discutere si è presentata con un messaggio aereo dei fan: “Donnalisi il mondo addosso non vi ammazza”. Mentre Antonella è corsa tutta gioiosa in giardino per ringraziare i propri sostenitori, Edoardo non la pensa allo stesso modo. Anzi, stanco di questi messaggi ha iniziato a prendere in giro i fan: “Donnalisi grazie uoooo, menomale che ci siete voi venite tutti fuori a vedere uoooo. È importante fa sta cosa sennò lei se incazza…”.

Un’insofferenza che Edoardo Donnamaria ha mostrato anche poco dopo quando la discussione con Antonella Fiordelisi è proseguita: “Mamma mia, ma io posso discutere di ‘ste caz***? Ma io posso dover discutere a 30 anni per ‘ste stron***?”. Insomma aria tesa tra i due e situazione che non migliora dopo lo scontro che ha visto protagonisti Antonella, Edoardo e Micol dopo che quest’ultima ha dato un bacio sotto al vischio a Davide.

Edoardo e Antonella, nuova pesante lite nella notte

Edoardo Donnamaria ha dato ragione ad Antonella quando ha detto che il bacio tra Micol e Davide ha infastidito Tavassi. Anche se, sottolinea, ha sbagliato i modi. Successivamente, però, il volto noto di Forum ha invitato Antonella a non punzecchiare Edoardo Tavassi e a quel punto la spadaccina si è offesa. Edoardo allora ha cercato di far ragionare Antonella, invitandola ad andare a lavare i piatti insieme. Ma lei si è rifiutata e anzi gli ha risposto che nella notte non avrebbero dormito insieme.

Edoardo Donnamaria non ci ha visto più ed è sbottato: “Senti, pensaci bene: se non dormi stasera con me non ci dormiamo più insieme. Perché io mi prendo la mer** da tutti… stai zitta! Io litigo con chiunque per te e te che ca*** mi dici? Non dormo con te stanotte perché dopo tutto il giorno che discuti chiamano la Murgia in confessionale e tu devi fare pure la battuta sulla Murgia? Tu stai fuori di testa. Sei pazza, sei completamente pazza”.

Alla fine Edoardo e Antonella sono andati a lavare i piatti insieme, ma l’atmosfera è rimasta tesa. Tanto è vero che in veranda c’è stata un’altra, l’ennesima discussione con la gieffina che ha detto di essere rimasta amareggiata per il comportamento del suo fidanzato. E quest’ultimo che le ha ribattuto di non fare la vittima. In seguito Antonella ha sostenuto di disapprovare il fatto che Edoardo parli ancora con Edoardo e Micol, insomma le discussioni continuano…

