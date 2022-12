Serata pesante per Antonella Fiordelisi al GF Vip 7. La ragazza ha avuto un duro confronto con gli Incorvassi, ossia Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Tutto si è consumato durante il gioco del bacio sotto il vischio. Per una strana casualità, Micol è stata costretta a baciare Davide Donadei. Qui si è inserita Tontonella che ha subito ribadito, davanti a tutti, che Micol non vedeva l’ora di baciare l’ex tronista.

A questo punto Edoardo Tavassi ha perso un po’ i lumi della ragione e ha attaccato duramente la Fiordelisi. “Sei la falsità, aveva ragione Daniele… Tu vuoi ferire, vai sul personale. A Giaele hai detto del marito, a Oriana hai detto quando soffriva di Antonino, a me hai detto Micol non gli piace esteticamente e che aveva un altro fuori. Se c’è una cosa da dire la dici sempre negativa”. Poco dopo è stato il turno anche Micol, che ha duramente criticato l’atteggiamento infantile della Fiordelisi.

Edoardo Tavassi contro Antonella Fiordelisi al GF Vip 7

Di tutta risposta Antonella ha risposto che quegli attacchi sono frutto dell’invida per il telovoto di lunedì scorso. “Voi non state bene, state rosicando. Sei una strega Micol… andate via perché tanto fate brutte figure e volete le clip perché neanche in puntata parlano di voi”, ha detto. Poi Tavassi ha ulteriormente attaccato Antonella e ci è andato giù pesante: “Sei una grande bugiarda”.

E ancora: “Falsa, malefica, malvagia… sei una cosa terrificante, sei inquietante. La gente non è scema e ti vede. Il tuo personaggio Antonella finta Fiordelisi, il tuo cognome non è importante nella mia vita. Sei finta e ogni cosa che dici è malefica e basta. Spu..ni i giocatori, sei famosa per uno scandalo di calciatori. Non ti stiamo mettendo in cattiva luce, Antonella tu non sei in cattiva luce”.

Tavassi: “Il tuo personaggio Antonella finta Fiordelisi, il tuo cognome non è importante nella mia vita. Sei finta e ogni cosa che dici è malefica e basta. Sputtani i giocatori, sei famosa per uno scandalo di calciatori..”



MIO DIO QUESTA ASFALTATAAAAA 🔥#gfvip #incorvassi pic.twitter.com/eJ6W4f2GJ7 — soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 28, 2022

Tavassi: “Ma chi te se caga Antonè? Non te cago proprio, io non te vedo, non te sento proprio, non esisti. Percezione Antonella zero”



MIO DIO EDOARDOOOOO 🔥#gfvip #incorvassipic.twitter.com/w9ddoXVy55 — soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 28, 2022

Poi dice: “È l’intenzione di far passare lei come una zo…la e a me come il co..ne. Basta. Posso dire che a me fa schifo questa roba?”. Poi chiude magistralmente Micol, colpendo duramente su Tontonella: “Tu fai una battuta che sai che dentro ha del marcio, ha lo scopo di colpire. Tu stai buttando fango su di me e poi non mi puoi dire che io ti rispondo con cattiveria, perché tu sei la prima a colpirmi con cattiveria”. Amen.

