“Devi fare così”. GF Vip 7, Nikita Pelizon: arrivato il messaggio aereo che cambia tutto

Nelle ultime ore Nikita Pelizon è apparsa distante dal resto del gruppo; una solitudine alla quale dentro al GF Vip 7 non aveva abituato. A spiegare la ragione era stato Antonino Spinalbese: “Nikita non sta benissimo. Non parla con nessuno, solo con George”. Un disagio che deve essere emerso anche all’esterno visto che i fan da fuori hanno deciso di mandarle un messaggio via aereo. Nikita, del resto, ha saputo conquistare parte del pubblico.



Una storia difficile la sua. Con la sua famiglia i rapporti sono ancora molto freddi. Se con il padre e il fratello ha fatto dei passi avanti, non si può dire la stessa cosa della madre con la quale non ha alcun tipo di rapporto. “Ho fatto 12 anni di ginnastica ritmica e 3 anni di pallavolo. Avrei voluto tantissimo fare le gare, le mie insegnanti volevano ma i miei genitori non mi lasciarono perché non era giusto per loro, per un discorso di credo”, aveva raccontato.

Leggi anche: “Portalo fuori”. GF Vip 7, un biglietto di Antonino nella valigia di Salatino. Cosa c’è scritto





GF Vip 7, aereo per Nikita Pelizon: “Fidati di Daniele”



E ancora: “Fanno parte di una comunità religiosa (testimoni di Geova ndr) quindi non puoi competere perché è un sentimento, una sensazione negativa dentro di te”, ha confessato Nikita ad Antonella. E ancora l’infanzia difficile, con la difficoltà di portare avanti la sua passione, ostacolata dai genitori: “Facevo i compiti nella pausa tra un corso e l’altro, studiavo la Bibbia e facevo i compiti”.



Momenti che se l’hanno segnata non le hanno impedito di emergere e di entrare al GF Vip dove, costantemente, riceva amore dal pubblico. Stavolta sotto forma di aereo dove si legge: “Dany ha ragione. Go Alone”. I suoi sostenitori, quindi, le stanno dicendo di proseguire il suo percorso dentro la casa da sola, facendo un’allusione probabilmente a Onestini.



Lei ha ringraziato: “Grazie per avermi mandato un aereo, vi pensavo giorni fa. Dany è più razionale”. Infatti anche Daniele Dal Moro le aveva dato il medesimo consiglio giorni fa. Della stessa opinione di Nikita Pelizon è anche Antonino Spinalbese, il quale ha sorpresa la sta difendendo ultimamente.