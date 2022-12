Di solito è lui a fare le interviste, a formulare le domande. Questa volta lui è l’intervistato. Sulle colonne del suo magazine Alfonso Signorini fa il punto sulla settima edizione del GF Vip che conduce da settembre su Canale 5. Anche quest’anno non mancano le dinamiche e le polemiche. Il direttore di Chi spiega le sue scelte e parla di alcuni protagonisti del suo reality. Innanzitutto le opinioniste, Sonia Bruganelli e Orietta Berti: l’una è alla sua seconda esperienza, l’altra non aveva mai avuto un ruolo in un reality. Poi c’è Giulia Salemi come esperta dei social.

“Mi fido del mio istinto e lavoro sui caratteri, perché mi piace ribaltare le previsioni come ho fatto con la Berti, che sembrava la nonna di Cappuccetto rosso e, invece, è il lupo. La Salemi e Sonia hanno caratteri forti, Giulia è una scommessa vinta”. Signorini ha rivelato di avere un rapporto con tutte e tre le donne anche al di fuori dello studio tv: “A livello umano sono rapporti forti che superano il piano professionale. Mi piace conoscere le persone, frequentarle, vedo spesso Giulia con il suo fidanzato, Orietta mi manda quintali di tortellini e cappelletti, e con Sonia ho un rapporto affettuoso, le voglio molto bene”.

Leggi anche: “Sapete che mi hanno fatto?”. GF Vip 7, non c’è pace per Signorini: le accuse dal vippone





GF Vip, parla Alfonso Signorini: “Antonella nata per i reality”

Poi è la volta di parlare dei protagonisti in casa. Due nomi su tutti: Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi. L’uno sta facendo incetta di cuori: ai suoi piedi sono cadute dall’inizio del GF Vip Ginevra Lamborghini, Giaele De Donà e Oriana Marzoli. L’altra sta catalizzando l’attenzione per la relazione che è nata in casa con Edoardo Donnamaria: una storia che va avanti tra alti e bassi, litigate e baci appassionati.

“Di Antonino mi colpisce l’intensità: non è mai banale, mette in discussione ogni cosa, ogni persona e se stesso. Sa passare dal sentimento puro alla risata e alla rabbia con grande verità”, afferma Alfonso Signorini che poi commenta il comportamento di Antonella Fiordelisi: “È nata per fare i reality, per lei esiste solo la parola “dinamica”. Siamo su due pianeti diversi: una è strategica, l’altro è d’impatto”. Parlando degli altri vip, Signorini ha detto: “Sono molto sfaccettati: c’è chi viene fuori con il tempo, come Daniele, e poi ci sono gli over 60, che sono fantastici”.

Alfonso Signorini ha anche dimostrato grande simpatia nei confronti dei suoi vipponi. È il caso di Charlie Gnocchi da poco uscito dalla casa e che a breve dovrebbe tornare in radio a RTL 102,5. Da qui è partito l’appello proprio del conduttore a Lorenzo Suraci, il proprietario dell’emittente: “Riprendilo a lavorare in radio”. Un’operazione chiaramente ironica che parte da un video pubblicato dall’ex vippone sui social in cui si faceva di nuovo vedere in radio e incontrava Suraci il quale gli faceva capire come non fosse più così semplice riaprirgli le porte di quella casa.