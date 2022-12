È stato uno degli ultimi concorrenti a lasciare la casa del GF Vip. Al televoto è stato eliminato da Micol Incorvaia e Patrizia Rossetti che tuttora sono nella casa più spiata d’Italia. Dopo l’annuncio della sua eliminazione sono arrivati i commenti dispiaciuti Luca Salatino e Oriana Marzoli, quest’ultima ha detto: “Sono dispiaciuta perché gli voglio tanto bene”. Il vippone in questione è Luciano Punzo, modello napoletano che nel 2017 si è aggiudicato il titolo di Mister Italia ed è noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione a Temptation Island.

In quell’occasione ha conosciuto Manuela Carriero con la quale ha iniziato una relazione che è durata fino a poco tempo fa. Nelle ultime ore Luciano Punzo ha rilasciato una lunga intervista ad Armando Sanchez di Novella 2000 in cui ha fatto il punto sulla sua esperienza al GF Vip tenendo però a precisare che mai più parteciperà a programmi di questo genere, anzi: “Non parteciperò più ad un reality show e di questo ne potete essere certi…”.

Leggi anche: “Ho voglia di sco***”. GF Vip a luci rosse. Fattacci bollenti sull’insospettabile vippona (VIDEO)





Luciano Punzo attacca GF Vip e Signorini: “Mi hanno oscurato”

L’ex vippone ha rivelato che nell’immediato futuro spera tanto di poter avere modo di realizzare i suoi sogni nel cassetto: “Vorrei realizzarli sia per il mio bene che per il bene di mia figlia Eva…”. Ma la sua intervista è interessante anche per altri concetti che ha espresso sulle colonne di Novella 2000. Infatti Luciano Punzo ha ammesso candidamente che si è sentito un po’ oscurato visto che non gli sarebbe mai stata data l’opportunità di esprimere il suo pensiero: “Essere stato oscurato e non aver mai avuto modo di esprimere totalmente il mio pensiero…”.

Quindi Luciano Punzo ha ammesso ad Armando Sanchez di aver compreso che in certi contesti bisogna essere più cinici per andare avanti: “Avrei potuto tranquillamente buttarmi nel letto di qualcuna per creare una storia, o fare il finto stupido, ma non sarei stato Luciano…”. Poi ha rivelato di essere stato felice nel vedere gli altri concorrenti del GF Vip dispiaciuti della sua uscita “perché vuol dire che in un modo o nell’altro mi hanno voluto bene… Lasciare i miei compagni è stato assai triste…”.

Luciano Punzo ha abbandonato la casa con il 14% dei voti. Era finito al televoto con Micol Incorvaia e Patrizia Rossetti, è stato lui il meno preferito dal pubblico. La più votata dei tre, invece, è stata Micol Incorvaia che aveva raggiunto il 60 %, Patrizia il 26 %. “Sto male, è un grande amico e fuori voglio rivederlo”, le parole di Oriana Marzoli triste di dover salutare il suo inquilino.