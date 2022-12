GF Vip 7, retroscena su Luca Onestini: a svelare tutto è l’ex compagno di avventura Luciano Punzo. Parole che arrivano dopo quelle della ex del volto di Uomini e Donne. Nel corso di una recente intervista Cristina Porta aveva parlato in modo più specifico del rapporto con Luca Onestini: “Io con Luca ho avuto problemi molto gravi. Ne ho parlato con qualcuno? No, con nessuno. Non l’ho denunciato, né l’ho raccontato pubblicamente. Ho le prove di tutto”.



Parole per ora cadute nel vento. Mentre di altra natura sono quelle di Punzo. “La persona che mi è piaciuta di meno nella Casa è Luca Onestini: grande giocatore, ha fatto già tre Grande Fratello, il Gf è casa sua. È un grande stratega secondo questo punto di vista. Poi quando sono uscito ho visto le nomination che ha fatto dopo. C’è stata quella a Daniele Dal Moro, uguale a quella che ha fatto con me e Luca Salatino. Quindi è uno stratega”.

Leggi anche: “Problemi seri”. GF Vip 7, Luca Onestini: voce pesante da fuori la Casa: parla l’ex





GF Vip 7, Luciano Punzo contro Luca Onestini



Punzo ha poi aggiunto: “Con il resto mi sono trovato bene con tutti, soprattutto con George Ciupilan. Spero che vinca lui perché è l’unico diverso un quel gruppo, molto più serio, pulito, un ragazzo molto educato. Spero che arriva fino alla fine e che se lo porti a casa questo Gf. È l’unico probabile vincitore”. Parlando delle concorrenti, Luciano ha rivelato che Giaele aveva un debole per lui.



“Nella casa mi intrigava un po’ Nikita Pelizon a livello di personalità, di persona. Poi lei era orientata verso Onestini e mi ha fatto piacere questa cosa anche se Onestini non ricambia gli stessi sentimenti. Andavo d’accordo con tutte le ragazze lì dentro. Se a me non mi scatta quella cosa, non ci provo. Con Patrizia Rossetti non c’è stato mai niente”.



E ancora: “Ci fu una serata delle favole e iniziammo a scherzare e poi ci scambiammo un bacio amichevole in confessionale. Un bacio a stampo, affettuoso. Se restavo un po’ nella Casa, ti dico che Giaele mi rompeva un po’ troppo. Ma che suor Giaele. Ci siamo massaggiati a fondo. Disse: ‘io c’ho voglia di sc***re’”.