“Ho voglia di sco***”. GF Vip a luci rosse. Fattacci bollenti sull’insospettabile vippona (VIDEO)

Momento difficile per Giaele De Donà al GF Vip. La modella ha discusso pesantemente con Antonino Spinalbese perché sta difendendo Oriana Marzoli che vuole chiudere nel peggiore dei modi la storia con l’hair stylist. E ha anche tirato in ballo Belen Rodriguez: “Lui mi ha usato, come Belen ha usato lui! Tiè, il karma. – aveva detto Oriana tirando in ballo l’ex di Spinalbese – E il karma sarà che io non lo voglio più vedere. Sono troppo contenta. Non si fanno così le cose, non si infangano gli altri. Ha finto una discussione con me per avere un pretesto per non parlarmi”.

Giaele De Donà ha attaccato Antonino con una frase tagliente: “Dopo tutti i triangoli che hai fatto…”. A questo punto l’hair stylist è esploso ed è andato su tutte le furie: “Ma vai a ca***. Devo parlare? Sì del tuo triangolo con me. Cosa mi hai detto Giaele? Come vedi posso metterti in difficoltà. Ma io e te sappiamo qual è la nostra verità. Se parlo io fai una brutta figura quindi non fare la furbetta”.

GF Vip, il retroscena su Giaele De Donà svelato da Luciano Punzo

E di Giaele De Donà si parla anche fuori dal GF Vip. In particolare ha rivelato qualcosa di lei Luciano Punzo, ex vippone da poco uscito dalla casa. È intervenuto durante la diretta social di Casa Pipol sulla pagina Instagram Pipol Gossip. E sono venuti fuori particolari molto interessanti che svelano alcune dinamiche della casa. In merito al reality, invece, ha detto di sperare che a vincere possa essere George Ciupilan perché crede che sia un bravo ragazzo. Poi ha fatto una rivelazione inaspettata.

Ha detto di aver baciato una vippona, ma quel bacio non è mai andato in onda: “Nella casa mi intrigava Nikita. Lei era orientata su Onestini. […] Io andavo d’accordo con tutte le ragazze lì dentro, ma se non mi scatta non riesco a fingere. […] Con Patrizia non c’è stato mai niente, solo una cosa. Io mi ero travestito da sirena e abbiamo scherzato. Nel confessionale parliamo e ci baciamo in maniera amichevole. Era un bacio a stampo. Non abbiamo limonato, un bacio affettuoso”.

Va detto che il vippone fa riferimento a un momento della casa divertente, quello della festa in maschera i cui tutti ridevano e scherzavano tra loro. Infine il retroscena raccontato da Luciano Punzo nell’intervista a Casa Pipol su Giaele De Donà: “Se fossi rimasto un po’ nella Casa, ti dico che Giaele mi rompeva un po’ troppo. Ma che suor Giaele! Ci siamo massaggiati a fondo e mi disse che aveva voglia di sc***è”.