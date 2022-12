Al GF Vip 7 nuova lite tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Un colpo di scena inaspettato, visto che è successo tutto dopo un momento di grande felicità. Eppure le diatribe tra i due non smettono di esserci; in particolare, a polemizzare è stata la ragazza, che ha notato un comportamento inadeguato da parte del suo fidanzato. Nonostante nell’ultimo periodo si fossero riavvicinati, dopo una breve separazione, adesso i problemi sono ritornati a galla e non sappiamo se peggioreranno il loro legame.

Sicuramente i fan della coppia nata al GF Vip 7 non si aspettavano questa lite da parte di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. A riportare la discussione tra i due è stato il sito Isa e Chia, che ha prelevato le informazioni dai social network. Gli attentissimi utenti Twitter si sono accorti che subito dopo un evento positivo, verificatosi nella casa più spiata d’Italia, è esploso un litigio. E si è successivamente scoperto le ragioni che hanno provocato queste incomprensioni.

Leggi anche: “Ecco che roba è”. GF Vip 7, il sospetto regalo di Natale arrivato a Donnamaria da fuori





GF Vip 7, lite tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria

Nelle scorse ore il GF Vip 7 è stato travolto da diversi messaggi dal cielo. E a sorpresa c’è stata una lite tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, proprio pochi minuti dopo aver letto quello striscione portato da un aereo e regalato dai fan. Il testo recitava precisamente: “Donnalisi, il mondo addosso non vi ammazza”. Ovviamente si trattava di un grande incoraggiamento dei supporter della coppia, ma la reazione avuta dal volto di Forum ha fatto indispettire non poco l’altra concorrente del programma.

Quando i due hanno visto questa dedica, Antonella è esplosa di gioia mentre Edoardo è sembrato più tranquillo. E proprio questa serenità di Donnamaria ha fatto arrabbiare la ragazza: “Non si fa così, hanno speso dei soldi. Non è che prendi e te ne vai subito, quando c’è un aereo lo vedi dall’inizio alla fine. Io ragiono così”. Ma lui: “Ho ringraziato, ti ho abbracciato e ti ho baciato. Basta, devi smetterla, non c’è nulla su cui discutere. Basta, ti prego, basta”. Ma la polemica non si è arrestata qui.

Ma li vedete loro anche in un momento no non riesci a prenderli sul serio come si fa a non amarli godetevi questo cinema ahahahahaha😂⚰️☠️ #donnalisi https://t.co/dUeyqGCpUv — Giovanna💜🧚 (@GiovannaBonacc3) December 28, 2022

Poi a farla da padrona è stata l’ironia, infatti dopo che Edoardo Donnamaria ha esclamato: “Quindi abbiamo litigato”, Antonella Fiordelisi ha risposto: “No, io non litigo. Prenditi un po’ di sole che non piove più”. E vedremo se nelle prossime ore avrà luogo o meno un chiarimento definitivo. Qui potete vedere il video riguardante il messaggio aereo dei fan.