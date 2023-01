Nella casa del GF Vip sale la tensione. Questa volta è Dana Saber che diventa protagonista di un momento molto particolare. Alcuni suoi comportamenti hanno infastidito i coinquilini ed è nata una lite. E allora vale la pena riepilogare quanto accaduto tra le mura della casa più spiata d’Italia. Dana Saber si reca in cucina e mangia un piatto di pasta che era destinato a Edoardo Tavassi (che nel frattempo era sotto la doccia). Ha preso il piatto senza sapere di chi fosse.

La pasta e la gelosia di Dana per il bacio tra Giaele De Donà e Andrea Maestrelli durante il gioco della bottiglia hanno scatenato la durissima lite. Infatti Giaele ha accusato la modella di essere egoista e maleducata mentre Dana ha puntato il dito contro le coinquiline apostrofandole come aggressive e prevenute. “Almeno sono educata io, quello che tu non sei. L’educazione non si compra, al contrario dei diamanti”, ha affermato la De Donà.

GF Vip, Dana Saber litiga con tutti: rissa sfiorata in casa

Dana Saber si è scatenata contro Giaele che gli aveva sottolineato di essersi mangiata la pasta: “Sei una morta di fame ti attacchi a un piatto di pasta! Sei una senza personalità, io a una come te qua fuori neanche parlerei perché non hai personalità. Coniglio. Faccia da coniglio. Continua a fare il coniglietto! Prendi l’insalata e basta! Cosa ne sai cosa ho fatto con la pasta e cosa ho detto ad Edoardo. Non eri impegnata a limonare Andrea? Continua a fare la lecchina di Oriana!”.

Quindi è arrivata la risposta di Giaele De Donà: Se stai rosicando perché al gioco della bottiglia ho baciato Andrea non è colpa mia! Scusa eh se non sei uscita te! Ma stai ancora rosicando? Ma davvero? Al gioco della bottiglia ti sei alzata e te ne sei andata perché non uscivi mai te, poverina, stai ancora parlando”. Il tono della discussione si alza e Dana Saber decide di lasciare il cortiletto, ma davanti alla porta trova Oriana Marzoli che non ha intenzione di spostarsi.

Questo litigio nato per un piatto di pasta che poi si è trasferito anche al limone tra gli Andrele e a diecimila altri temi, oddio, la pelle d'oca Maria#GFvippic.twitter.com/9F38mLT9xt — Paola. (@Iperborea_) January 6, 2023

Giaele che parla in corsivo mentre Dana spintona Oriana, io mi sento drogata#GFvippic.twitter.com/cPEzJE6WwK — Paola. (@Iperborea_) January 6, 2023

Purtroppo Dana sa fare una cosa che Oriana e Giaele, neanche dopo ventordicimila insulti sul personale, sanno fare, e che, a questo punto, dovrebbero imparare a fare anche loro: la vittima#GFvippic.twitter.com/2pXE9yio70 — Paola. (@Iperborea_) January 6, 2023

Per entrare Dana Saber spinge Oriana Marzoli: le due sembrano quasi arrivare alle mani e allora interviene Giaele De Donà: “Le mani addosso non si mettono!” e l’influencer venezuelana le fa eco: “Ma che c***o fai?”. Antonella Fiordelisi vede tutto e difende Dana Saber: “Oh, però non si spostava”. Al culmine della giornata (e della lite), Dana fa le valigie e si trasferisce a vivere in piscina.