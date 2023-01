Niente, non ce la fa proprio Dana Saber a darsi una regolata al GF Vip 7. “E se fa così all’interno della casa, figuriamoci fuori”, scrive qualcuno sui social. Ma cosa è successo stavolta? Forse qualcuno ricorderà che la modella marocchina, nei giorni scorsi aveva pubblicamente dichiarato di adorare Putin: “Lui è il mio preferito, è il mio ideale di uomo“. Ora ci ricasca e anche stavolta il pubblico è tutto contro di lei (quasi tutto).

Chi segue il programma lo saprà. Gli autori hanno assegnato i compiti e questa settimana uno dei tanti è quello di fare il calendario 2023: “Attenzione! I VIP verranno tenuti d’occhio, il loro operato sarà giudicato, in bene e in male. I concorrenti dovranno riflettere, organizzare e creare il calendario del nuovo anno, ideando sia lo stile, sia il tema, e la realizzazione degli abiti. Il GF Vip può fornire un aiuto, ma la missione deve essere portata a termine dai vip“.

È a questo punto che Dana Saber, con una leggerezza che fa quasi rabbia, dice qualcosa che mette tutti in imbarazzo. Molti dei vipponi sono nel cortiletto per buttare giù delle idee per il calendario. Spuntano tante idee: fiabe, chi ha suggerito di usare le bottiglie di vino usate, poi è arrivata Dana parlando di armi. “Io vorrei farmi, io vorrei vedermi in un’immagine con un kalashnikov, sì e poi vestita militare“, dice la giovane modella marocchina.

Una frase che naturalmente è risultata priva di senso dagli altri concorrenti. Sui social naturalmente le cose sono degenerate, come se la Saber fosse un capo di stato. La cosa buffa è che anche Antonella Fiordelisi – sua amica per la pelle dentro la casa – si è portata le mani al volto per coprirsi. Insomma, una figura barbina che potrebbe anche avere delle conseguenze, considerando quanto è bacchettone il GF Vip.

“Io vorrei vedermi in un’immagine con un Kalashnikov: giustizia militare haha” @GrandeFratello ma tutto a posto? #gfvip pic.twitter.com/cA7us7hZYw — GFVip Talk 🎥👁 (@frac933) January 3, 2023

Ma potete sostenere una tizia il cui uomo ideale è Putin e che per il calendario dice di volersi vestire militare con un kalashnikov?

Non so siete a conoscenza di chi è Putin e della guerra che c’è in corso.. #GFvip — nonsuccede masesuccede (@VNT_3) January 3, 2023

Poco dopo la Saber si è resa protagonista di un’altra discussione molto animata. La ragazza infatti è stata attaccata fortemente da Edoardo Donnamaria dopo averlo definito “Il cane di Oriana”. E ancora Dana: “Certo ho fatto bene a dartelo. Fai ridere, hai il cervello? Sei uno scienziato della casa. Io ridevo di altro di te cane e non di Antonella non che non sta bene”.

