Che al GF Vip 7 non corra buon sangue tra Dana Saber ed Edoardo Donnamaria è un dato di fatto. Negli ultimi giorni i due si trovano spesso ai ferri corti per qualche frase poco carina di uno o dell’altra. Ora però ci risiamo e forse stavolta i due hanno toccato il culmine (finora) con un’accesa battaglia verbale piena d’offese personali e colpi bassi. Tutto è successo in piena notte e la prima ad iniziare è stata Dana Saber. La modella marocchina ha iniziato a stuzzicare Edoardo Donnamaria chiamandolo ‘cane di Loriana’.

Poco dopo l’ex volto di Forum ha perso la testa: “Mi hai dato del cane due volte prima. Te non stai bene, hai il cervello in pappa. Ridi come una cretina sei una pazza. Meglio essere un cane e avere però il cervello funzionante. Ragazzi è arrivato il premio Nobel. Ridi quando vedi Antonella che racconta cose che la fanno stare male, ma che ca**o ridi?! Sei pure cattiva oltre che matta. Sei perfida, Antonella questa è cattiva dentro ma svegliati! Questa è pazza completa!”.

Dana Saber ed Edoardo Donnamaria, è scontro al GF Vip 7

“Per giustificare una nomination ha detto che una ragazza qui dentro fa la pipì acida. Ride come una cretina mentre tu stai male, sta godendo, ride perché è pazza – dice ancora Donnamaria – Dana è fori de testa, Anto ti prego apri gli occhi. Dana vergognati dici solo cose senza senso e cattiverie random. E continui a ridere mentre parli di cose che fanno soffrire Antonella. E smettila di parlare in arabo ‘shakif’? Nel dubbio ‘shakif’ è tu zia!”.

Non si è fatta attendere la riposta accesissima di Dana Saber: “Ti ho dato del cane di Oriana! Certo ho fatto bene a dartelo. Fai ridere, hai il cervello? Sei uno scienziato della casa. Io ridevo di altro di te cane e non di Antonella non che non sta bene. Bla, bla, bla, scienziato trasformato in cane di Oriana. Edoardo Donnamaria tu sei un cane, è un dato di fatto. Ipocrita, sei piccolo e scienziato non lo sei, non fare il fenomeno con me abbassati”.

Poi ancora Dana: “Stai qui dentro perché non puoi fare altro! Io sono qui ma posso anche andare via se voglio. Tu hai dato della tr…a alla tua ragazza. Fammi capire i discorsi da scienziato che fai. Oltre a infilarti e toccare Oriana cosa fai? Sei patetico (offese in arabo). Cane, ridicolo, cretino e patetico, questo sei”.

