Luca Onestini su Soleil Sorge. Il concorrente è entrato al GF Vip 7 da qualche mese. L’ex volto di Uomini e Donne e dei reality show spagnoli ha varcato la soglia della porta rossa insieme a Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia e pian piano si è inserito nelle dinamiche del programma condotto da Alfonso Signorini. In questi giorni il vippone ha avuto occasione di parlare con la sua ex fidanzata Soleil Sorge, diventata opinionista del reality fino al rientro di Sonia Bruganelli, in vacanza a New York insieme alla famiglia.

I due si sono fidanzati nel 2017 a “Uomini e Donne”. Poi l’ingresso del tronista al “Grande Fratello Vip”. A poche settimane dall’ingresso nella casa, e una sola presenza in studio per sostenerlo, Soleil finisce nella bufera per via di alcune foto che la ritraggono con Marco Cartasegna, l’altro tronista dell’edizione 2016-2017.

Luca Onestini su Soleil Sorge e il tradimento: “È scappata da GF Vip”

A quel punto Luca Onestini scopre il tradimento in diretta della fidanzata la lascia e prosegue la sua avventura al GF Vip, dove conquista la finale e l’amore della modella Ivana Mrazova. Al GF Vip 7 l’ex tronista è entrato da single e ha avuto modo di avere un confronto con Soleil Sorge. Parlando con i compagni di avventura, il vippone ha fatto una rivelazione bomba sulla sua prima esperienza nel reality e i momenti in cui scoprì il tradimento.

“Dopo di lei ho trovato una persona con cui sono stato bene e non ho mai rilasciato interviste. – ha detto come riporta il sito Biccy – Ma sai sul momento cosa ho passato? Vedere la tua fidanzata che ti tradisce? Poi davanti a tutta Italia. Ero in super difficoltà in quella situazione. La donna che amavi, poi ti fanno vedere le foto che esce con un altro. Sono stato malissimo e lei si è frequentata con un altro. Sono uscito di qui single e dopo è iniziata una relazione meravigliosa con un’altra. Quindi sai che mi fregava di quella? Anzi, mi ha fatto un piacere, visto che ho trovato una donna che ho amato e che mi ha amato”.

“io non sono una persona rancorosa”

lo affermano Soleil Sorge e Luca Onestini a distanza di 6 anni dalla rottura #gfvip pic.twitter.com/Zyk9GHvJsW — 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐞𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚 🌻 (@mrsincoerenza) January 2, 2023

Poi la bomba di Luca Onestini su Soleil Sorge. “Venne mio fratello a dire di lasciarla perdere. Lei al GF Vip doveva entrare a parlarmi. Gli autori mi dissero ‘questa è scappata’. – ha raccontato ancora Luca Onestini – Non ha avuto il coraggio di venirmelo a dire lei in faccia, è fuggita! Sì ragazzi è scappata, ma era già qua. E allora dopo mi fecero vedere le foto che lei stava già con questo, la cosa era pubblica. Lei mi inviò una lettera che io bruciai. C’era scritto che era presa da un altro. Così sono andate le cose, lei venne e scappò via, quando era già venuta qui”.