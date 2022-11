Luca Onestini è uno dei nuovi concorrenti del GF Vip 7. Ex protagonista di UeD, ex vippone nella seconda edizione del reality show e ormai famosissimo in Spagna, ha fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia durante la diretta di giovedì 3 novembre 2022 insieme ad altri personaggi come Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi.

E appena arrivato ha avuto subito modo di confidarsi con Luca Salatino, che a fine puntata si è rifugiato in giardino a pensare alla fidanzata Soraia. L’argomento è presto virato su Soleil Sorge, che come è ormai arci noto è l’ex fidanzata di Luca Onestini. Lui fu lasciato proprio quando era al reality show di Canale 5.

Luca Onestini GF Vip 7, “mai successo a nessuno qui”

Anche lei ex concorrente e oggi conduttrice del GF Vip Party ha lasciato il fidanzato conosciuto a UeD con una lettera e poi ha iniziato a frequentare Marco Cartasegna, che pochi mesi prima del GF Vip 2 sedeva accanto a Luca Onestini sul trono. E parlando con Luca Salatino è venuto fuori il discorso.

Mentre si confidavano sulle sue ‘pene d’amore’, Salatino ha chiesto a Onestini se nel 2017 fosse entrato al GF Vip da fidanzato: “Se ero fidanzato o single quando sono entrato la prima volta? Non ero single, ma lascia perdere che è meglio. Quello che è successo a me è successo solo a me fidati e a nessun altro nei GF Vip. Parliamo della tua storia, che a differenza della mia di anni fa è bella”.

Onestini che ogni mattina appena sveglio dovrà guardarsi le foto di Soleil in giro per casa #gfvip pic.twitter.com/FIHyX2e5K5 — Ale Rugg (@Ale__Rugg) November 3, 2022

Luca Onestini sentiva tanto la mancanza della sua bionda preferita aka THE QUEEN SOLEIL SORGE#Gfvip pic.twitter.com/NjzS0a65WS — pri🦂 (@egocentricaa_) November 3, 2022

E dire che a Verissimo Soleil Sorge ha detto di ricordarsi a malapena di Luca Onestini: “Onestamente posso definirlo appena un conoscente. Sono sincera ormai ho pochi ricordi, quasi non lo ricordo più. Non lo odio, mi è del tutto indifferente. Dopo la fine della nostra storia non ci siamo mai più parlati. No, non abbiamo riallacciato mai i rapporti. Però davvero non ho rancori nei suoi confronti, anche perché è passato così tanto tempo”.