Giaele De Donà, finalmente il marito ‘batte un colpo’. In questi ultimi giorni, dopo un avvicinamento molto intimo con Antonino Spinalbese, l’influencer è entrata in crisi dopo aver visto le foto di Bradford Beck in compagnia di altre ragazze. E ha cambiato decisamente atteggiamento in Casa, abbandonandosi spesso anche a sfoghi e lacrime.

Giovedì 3 novembre 2022 ha avuto la possibilità di leggere una lunga lettera inviata dal marito, finora mai comparso e in nessuna forma al GF Vip 7. “Cara Giaele, ci siamo sempre dati a vicenda enormi quantità di libertà per vivere la vita al massimo, rimanendo impegnati nel cuore, nella mente, nello spirito e in amore. Non importa quanto tempo siamo stati separati, non importa quante miglia possano separarci. E non importa quanti ostacoli ci siano stati posti di fronte. Perché una parte di te era ed è sempre con me”.

Leggi anche: “Voglio dormire con lui”. GF Vip 7, la richiesta inaspettata di Pamela Prati





Giaele De Donà marito, crisi e lacrime al GF Vip 7

“Come tuo marito, ho accettato di essere favorevole alla tua partecipazione al GF Vip, ma a due condizioni – continua il marito di Giaele De Donà, già in lacrime – Uno, di essere rispettosa del nostro rapporto, non oltrepassando la nostra linea concordata. Due, rispettare il mio desiderio di rimanere una persona riservata nel miglior modo possibile. Ora ho delle preoccupazioni per alcune azioni molto specifiche, per il tuo comportamento come mia moglie. Comportamento che è visibilmente inappropriato per molti e bene al di là di ciò che sarebbe rispettoso per noi”.

“Sono consapevole che i media non mostrano correttamente la prospettiva e possano essere interpretati in modo errato”, aggiunge chiedendole di “prendere questa come opportunità per limitare ciò che potrebbe essere offensivo per me. Io farò del mio meglio per fare lo stesso. L’elenco delle cose che amo di te è più lungo di quanto tu possa immaginare. So che la nostra situazione è difficile, complessa e inspiegabile per quasi l’intera popolazione. Ma credo sempre che abbiamo qualcosa di irremovibile. Ti tengo ancora stretta nel mio cuore a cui appartieni. Ti amo più di quanto il mondo giri”.

Ascoltando le parole del marito, Giaele De Donà ha pianto dall’inizio alla fine. Poi ha chiesto un confronto con lui ad Alfonso Signorini. Non ha nascosto la sua preoccupazione, anche quando il conduttore ha cercato di farla ragionare dicendole che se le parole iniziali poteva sembrare dure e negative, la lettera si è comunque conclusa con una dichiarazione d’amore. Ma lei non è sembrata troppo convinta. Si incontreranno presto?