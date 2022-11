GF Vip 7, puntata piena: dai nuovi ingressi a un addio fino alla strana richiesta di Pamela Prati. Giovedì 3 novembre 2022 il nuovo appuntamento con il reality show di Alfonso Signorini che tra i tanti colpi di scena a novità ha regalato una sorpresa anche a tarda notte, sul finire della diretta.

Protagonista, come detto, la showgirl sarda ed ex stella del Bagaglino che ha fatto un appello vero e proprio al conduttore e quindi di riflesso alla produzione del GF Vip 7: far rientrare Marco Bellavia, che ormai ha lasciato la Casa diverse settimane fa e che giovedì sera era in studio per la prima volta.

Pamela Prati, richiesta inaspettata al GF Vip 7

Sì, era la prima volta che lo storico conduttore di Bim Bum Bam sedeva tra gli ex vipponi in studio e a proposito della Prati, per cui ha sempre detto di avere un debole, ha anche spezzato una lancia in suo favore riprendendo il discorso sulle dive di Orietta Berti: “Vi siete capite male, c’è stato questo misunderstanding. Per me essere dive è soggettivo. Pamela per me è molto diva, molto di più di quanto non creda. Oggi nello spettacolo mancano le vere dive, prendiamoci le dive nostrane, come la nostra Pamela, che ha fatto la storia dello spettacolo italiano”.

Ma veniamo alla richiesta di Pamela Prati, arrivata al momento delle nomination settimanali. In quel momento la showgirl lancia un appello inaspettato: “Alfonso, fai entrare Bellavia”. “Perché? Sei stanca di dormire sola?”, le chiede Signorini molto sorpreso. E lei, senza esitare: “Voglio dormire con lui, va bene?”.

Ma il più sorpreso di tutti è stato proprio Bellavia. Spiazzato ma anche disposto a tutto pur di incontrare di nuovo la sua ex coinquilina: “Questa è una dichiarazione, anche un pò spudorata. Va bene, io vado. Faccio la quarantena da lontano, nella cameretta”. E infine: “Pamela vista questa tua dichiarazione, devo essere sincero e accetto di mettermi in gioco con te, sono disposto a fare la quarantena ed entrare a supportarti in questa avventura. “Ti aspetto”, ha chiuso Pamela. Rientrerà davvero?