GF Vip 7, continua a restare alta la tensione tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: tra i due ormai ex fidanzati la rottura sembra definitiva. Lo dimostra, una volta di più, il confronto che l’ex schermitrice ha avuto nelle ore passate con Edoardo. Così mentre sui social le chiacchiere non si fermano e sembra si faccia a gare nel commentare ogni passo della coppia con il pubblico spaccato in due. C’è chi difende Antonella. “

Beh io preferisco Antonella così diretta e spontanea e che vuol essere amata e non denigrarla tutto il giorno da Edoardo”.



“E il branco a cui si è associato per farla uscire (vedi quel falso e di Tavassi, lui guardasse alla sua di storia che fa acqua da tutte le parti!!! È guarda caso in puntata non hanno mostrato il feroce litigio che ha avuto a capodanno con Micol!!!!)”, scrive un’utente. E chi si schiera apertamente con Edoardo. “Ti sei liberato di una zavorra, credimi”, si legge sulla pagina social ufficiale del GF Vip 7.

GF Vip 7, scontro tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi



Tra i tanti commenti era arrivato anche quello dell’ex gieffino Filippo Nardi. “A parte qualche breve frequentazione perché ha un bel fisico, questa ragazza si troverà sola se continua a comportarsi in questo modo arrogante e pretenzioso! Scappa Edoardo, scappa. Scappa a gambe elevate Ed, e non girarti mai ! Allontanandoti ti sta facendo un favore immenso, ringraziala e vattene!”.



Tra Antonella ed Edoardo, ad ogni modo, sembrano ormai essere scesi i titoli di coda. Durante un confronto nelle ore scorse Antonella ha spiegato di non voler ostacolare il percorso del suo ex (o quasi ex) fidanzato “libero di stare con i suoi amici”. Parole dopo le quali è arrivato l’avvertimento: “”Spero solamente che te ne possa pentire”. Antonella non si è fermata qui.



Ha spiegato ad Edoardo di averlo sempre difeso: “Quando qualcuno parlava male di te, ti ho sempre difeso”. E che riconquistarla sarà molto molto difficile. Nelle parole di Antonella parecchi hanno visto l’annuncio di una vendetta nei suoi confronti: nel momento in cui Edoardo avrà bisogno non ci sarà più il suo scudo a proteggerlo.